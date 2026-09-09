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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹

فرماندار لاهیجان: احیای صنایع کهن شهرستان را دنبال می‌کنیم

فرماندار لاهیجان: احیای صنایع کهن شهرستان را دنبال می‌کنیم

لاهیجان- فرماندار لاهیجان با تأکید بر ضرورت احیای سنت‌ ها و صنایع کهن این شهرستان، گفت: ظرفیت‌های ابریشم و چای می‌تواند به موتور محرک توسعه گردشگری لاهیجان تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان شامگاه چهارشنبه در مراسم نخستین سالروز گشایش موزه ملی ابریشم ایران با بیان اینکه باید در راستای احیای سنت ها و صنعت های کهن لاهیجان و منطقه تلاش کنیم، گفت: در طول این مدت برخی از اقدامات با کمک متخصصان این حوزه رقم خورد و اقدامات خوبی هم مخصوصا با افتتاح این موزه در بخش ابریشم صورت گرفت.

وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در بخش ابریشم با افتتاح این موزه پایان نیافت، گفت: این صنعت قدیمی ریشه در عمق تاریخ و هویت لاهیجان دارد و ما با موازات این کار، اداره آموزش و پرورش را مکلف کردیم که یک رشته ای را در هنرستان های کار و دانش تحت عنوان آموزش نوغانداری تشکیل دهد.

مسچیان در ادامه گفت: همچنین هنرستان های جوار صنعت را راه اندازی کردیم و اولین کلاسش در سال جاری در شهرک صنعتی و در راستای صنایع غذایی و کلوچه سازی با حضور دانش آموزان متقاضی شروع به فعالیت می‌کند که بعد از تحصیل در چند مجموعه شروع به کار می‌کنند.

وی در اینباره ادامه داد: این حرکت گامی مهم در جهت حفظ و احیای این سنت ها است که در صنعت نوغان و چای نیز این گام را خواهیم برداشت و هم اکنون در حال اخذ مجوز است.

فرماندار لاهیجان در پایان به پیگیری ها برای صدور پروانه برای موزه زنده چای و ثبت اولین باغ چای اشاره کرد و ادامه داد: با استفاده از این ظرفیت ها به راحتی میتوان مانند فصل گلاب گیری در کاشان، صنعت گردشگری را رشد چشمگیری داد.

کد مطلب 6942825

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