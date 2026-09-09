به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان شامگاه چهارشنبه در مراسم نخستین سالروز گشایش موزه ملی ابریشم ایران با بیان اینکه باید در راستای احیای سنت ها و صنعت های کهن لاهیجان و منطقه تلاش کنیم، گفت: در طول این مدت برخی از اقدامات با کمک متخصصان این حوزه رقم خورد و اقدامات خوبی هم مخصوصا با افتتاح این موزه در بخش ابریشم صورت گرفت.

وی با بیان اینکه اقدامات صورت گرفته در بخش ابریشم با افتتاح این موزه پایان نیافت، گفت: این صنعت قدیمی ریشه در عمق تاریخ و هویت لاهیجان دارد و ما با موازات این کار، اداره آموزش و پرورش را مکلف کردیم که یک رشته ای را در هنرستان های کار و دانش تحت عنوان آموزش نوغانداری تشکیل دهد.

مسچیان در ادامه گفت: همچنین هنرستان های جوار صنعت را راه اندازی کردیم و اولین کلاسش در سال جاری در شهرک صنعتی و در راستای صنایع غذایی و کلوچه سازی با حضور دانش آموزان متقاضی شروع به فعالیت می‌کند که بعد از تحصیل در چند مجموعه شروع به کار می‌کنند.

وی در اینباره ادامه داد: این حرکت گامی مهم در جهت حفظ و احیای این سنت ها است که در صنعت نوغان و چای نیز این گام را خواهیم برداشت و هم اکنون در حال اخذ مجوز است.

فرماندار لاهیجان در پایان به پیگیری ها برای صدور پروانه برای موزه زنده چای و ثبت اولین باغ چای اشاره کرد و ادامه داد: با استفاده از این ظرفیت ها به راحتی میتوان مانند فصل گلاب گیری در کاشان، صنعت گردشگری را رشد چشمگیری داد.