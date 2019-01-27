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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

در جلسه شورای شهر مطرح شد

انتقاد به عدم فعالیت پله برقی ایستگاه های اتوبوس

انتقاد به عدم فعالیت پله برقی ایستگاه های اتوبوس

عضو شورای شهر تهران نسبت به عدم فعالیت پله های برقی برخی از ایستگاه های اتوبوس تذکر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران به شهردار تهران نسبت به رفع نقص پله برقی ایستگاه های اتوبوس تذکر داد و گفت: براساس بررسی های به عمل آمده پله برقی تعدادی از ایستگاه های اتوبوس فعال نبوده و لازم است نسبت به بررسی و رفع نقض این پله های برقی اقدام شود.

وی افزود: ایستگاه خیابان آزادی روبهروی داشگاه شریف، پل مدیریت و چمران مقابل شهرک آتی سازان در روز اول و ششم بهمن فعال نبودند.

میرلوحی تصریح کرد: گفته شده پله برقی پل مدیریت به واسطه عدم پرداخت آبونمان برق مصرفی، غیر فعال است و چنانچه بدهی شهرداری، عابران پیاده را مورد آزار قرار دهد، جای تأسف دارد.

کد مطلب 4524737
نورا حسینی

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