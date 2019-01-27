انتقاد به عدم فعالیت پله برقی ایستگاه های اتوبوس

به گزارش خبرنگار مهر، محمود میرلوحی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران به شهردار تهران نسبت به رفع نقص پله برقی ایستگاه های اتوبوس تذکر داد و گفت: براساس بررسی های به عمل آمده پله برقی تعدادی از ایستگاه های اتوبوس فعال نبوده و لازم است نسبت به بررسی و رفع نقض این پله های برقی اقدام شود.

وی افزود: ایستگاه خیابان آزادی روبهروی داشگاه شریف، پل مدیریت و چمران مقابل شهرک آتی سازان در روز اول و ششم بهمن فعال نبودند.

میرلوحی تصریح کرد: گفته شده پله برقی پل مدیریت به واسطه عدم پرداخت آبونمان برق مصرفی، غیر فعال است و چنانچه بدهی شهرداری، عابران پیاده را مورد آزار قرار دهد، جای تأسف دارد.