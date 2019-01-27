روستاهای همجوار رودخانه دز پایش شدند

محمد حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز گذشته پس از بازدید هوایی به همراه برخی از اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان به وسیله بالگرد، ارزیابی دقیقی از وضعیت روستاهای همجوار رودخانه دز و نقاط بحران‌زا دریافت کردیم.

وی افزود: با کار کارشناسی و با استفاده از دوربین‌ها و دستگاه‌های حرفه‌ای ، آنالیز دقیقی از وضعیت و واقعیت‌های رفتاری رودخانه دز دریافت شد که قطعا در تصمیم گیری های ستاد بحران شهرستان تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس ستاد بحران و سرپرست فرمانداری دزفول بابیان اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی شهرستان با تمام توان و امکانات موجود درصدد ترمیم، بهسازی و نوسازی سیل بندهای در مسیر رود دز هستند، تصریح کرد: عملیات اجرایی سیل بندها تا پایان روز یکشنبه ادامه خواهد داشت.

حیدری با بیان اینکه عشایر در معرض خطر جابجا شده و بخشداران و دهیاران در حالت آماده باش هستند، گفت: بخشی از دیواره سیل بند زاویه ها دچار شکستگی شده که هر لحظه امکان رانش سیل بندها وجود داشت که خوشبختانه تاحدزیادی ترمیم شد و ماشین آلات و امکانات شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری نیز درمسیر سیل بندها به حالت آماده باش هستند.

وی به انجام عملیات پیشگیرانه برای مدیریت شرایط افزایش جریان آب اشاره کرد و افزود: علاوه بر ترمیم و بازسازی سیل بند منطقه زاویه های دزفول، عملیات انحراف آب و ایجاد مسیر جدید برای عبور جریان آب در ساحل شرقی رودخانه در حوالی روستای گاومیش آباد شرقی، به وسیله ماشین آلات سنگین شرکت بهره برداری آب شمال خوزستان در حال انجام است.

حیدری در ادامه با تاکید بر حضور جهادی کلیه اعضای ستاد بحران شهرستان در زمان احتمال بحران، افزود: حضور تمام مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دزفول ضروری و الزامی است.

وی با بیان اینکه هر دستگاهی بایستی حداکثر اطمینان خاطر را در خصوص رفع بحران داشته باشد و پیش بینی های لازم را انجام دهد تا با حداقل خسارات روبرو شویم، گفت: هر مدیری موظف است در برنامه ریزی های خود به گونه ای عمل نماید تا هیچ اتفاقی برای هیچ شهروندی رخ ندهد و اگر خسارتی به بار آمد ، کمترین حجم را دارا باشد.

حیدری بابیان اینکه سامانه بارشی مد نظر از امروز، وارد حوزه شمالی استان خوزستان شده، اضافه کرد : از روز دوشنبه با افزایش بارندگی در بالادست و پایین دست شهرستان دزفول مواجه خواهیم بود و بر اساس پیش بینی های ارائه شده توسط سازمان هواشناسی ، روزسه شنبه سامانه مذکور از مدار خارج خواهد شد.

سرپرست فرمانداری دزفول با بیان اینکه بانک ماشین آلات موجود در شهرستان تدوین و در اختیار ستاد بحران قرار گرفته است، گفت: ارتباط موثر و زنجیره وار مدیران در زمان بحران و همبستگی در زمان اضطرار و تامین نیازهای دستگاه در حال عملیات ، لازم الاجرا است.

حیدری با بیان اینکه هلال احمر شهرستان دزفول جهت امدادرسانی لازم ، اداره آموزش و پرورش و اداره ورزش جهت تامین محل اسکان در زمان بحران در آمادگی کامل قرار دارند ، تاکید کرد: برگزاری هرگونه تور گردشگری در روزهای بارانی و بدون هماهنگی با هلال احمر شهرستان، اداره میراث و سازمان هواشناسی ممنوع است.

سرپرست فرمانداری دزفول عنوان کرد: حسینیه ثارالله شهرستان دزفول نیز برای اسکان چندهزار نفری در مواقع بحران و اضطرار، آماده خدمت رسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان نسبت به بارندگی قابل ملاحظه و آبگرفتگی معابر و سیلاب مسیل ها طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه هشدار داده است و از شهروندان خواسته تا از استقرار در ساحل رودخانه های دز و کرخه خودداری کنند.

در پی افزایش بارندگی ها و جریان خروجی رودخانه دز، بخشی از سیل بند منطقه زاویه های دزفول تخریب شد که اخیراً با تلاش شبانه روزی دستگاه های ماشین آلات سنگین شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان و سایر دستگاههای اجرایی ترمیم شد.

فروردین سال ۹۵، سرریز سد دز و عدم هماهنگی و اطلاع مسئولان باعث بروز سیلاب در دزفول شد که این سیلاب خسارات بسیار زیادی در زیرساخت های دزفول به همراه داشت.