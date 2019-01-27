موزه روستایی گلستان سال ۹۸ افتتاح می شود

ابراهیم کریمی در نشست خبری چهل سالگی انقلاب در پاسخ به خبرنگار مهر اظهار کرد: دغدغه اصلی در مورد موزه روستایی قرق تزریق قطره چکانی اعتبارات بود.

وی با بیان این که موزه روستایی قرق از مصوبات سفر دولت احمدی نژاد به گلستان بوده، افزود: تامین منابع و تخصیص های این پروژه پائین بود و برای نتیجه گیری مطلوب همیشه با چالش مواجه بودیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان ادامه داد: تا قبل از سفر رئیس جمهور و رئیس سازمان میزاث فرهنگی به گلستان این پروژه ردیف اعتباری مشخص نداشت اما با تلاش های انجام شده این پروژه جزو مصوبات سفر قرار گرفت و برای آن تعریف کد، ردیف اعتباری و ... مشخص شد.

وی از تصویب هفت میلیارد تومان اعتبار در سفر رئیس جمهور به گلستان برای موزه روستایی قرق خبر داد و گفت: حُسن مصوبات سفر این است که ۱۰۰ درصد مصوبات تخصیص می یابد و تلاش می کنیم سال آینده این پروژه را افتتاح کنیم.

کریمی ادامه داد: تاکنون واچینی و انتقال سه خانه روستایی به موزه روستایی قرق انجام شده و در سال ۹۷ و ۹۸ دوباره چینی این سه خانه انجام می شود.

وی با این توضیح که منتظر تکمیل پروژه موزه روستایی نمی شویم، تصریح کرد: ۷۰۰ هکتار از اراضی جنگلی برای ایجاد این پروژه صورتجلسه شده و با تخصیص اعتبارات سفر فاز نخست موزه روستایی قرق سال بعد افتتاح می شود.

تامین زیرساخت در حوزه پشتیبان آشوراده

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان همچنین از تصویب ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه آشوراده خبر داد و بیان کرد: طرح گردشگری آشوراده وعده سفر قبلی رئیس جمهور به گلستان بود اما یک ریال ردیف اعتباری نداشت.

وی اضافه کرد: در سفر اخیر دکتر روحانی به گلستان اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی مصوب شده و با تخصیص آن در فاز نخست زیرساخت های مربوط به حوزه سایت پشتیبان و راه دسترسی آشوراه ایجاد می شود.

کریمی خاطرنشان کرد: مراحل اجرایی طرح گردشگری آشوراده در حال انجام است و کار آن هم به موقع شروع می شود.