ثبت عکس های بی نظیر از محبت پدری یک پرنده نادر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، برکه نورد یا سرده یکی از پرندگان کوچکی است که در نزدیکی برکه ها و رودخانه ها زندگی می کند. یکی از عادات جالب و منحصر به فرد این حیوان حمل بارهای بسیار سنگین با استفاده از بال است.

این پرنده از توان حرکت بر روی آب و نقاط گل آلود نیز به خوبی برخوردار است و از جمله پرندگان بومی استرالیاست که به علت رفتارهای نامتعارف شهرت دارد.

یکی از این عادات نامتعارف این است که اگر جنس مذکر پرنده مذکور احساس کند، جوجه هایش در خطر هستند تمامی آنها را زیر بال های خود مخفی کرده و به سرعت از محل خطر دور می شود. در این حالت تنها پاهای فرزندان این پرنده از زیر بال های وی قابل مشاهده هستند.

سالی کورت که در کوئینزلند استرالیا زندگی می کند، شاهد این رفتار نامتعارف بوده و ابتدا تصور کرده در حال مشاهده پرنده ای با ۱۰ پاست. اما با زوم بر روی صحنه متوجه شده که هشت پا مربوط به چهار جوجه پرنده برکه نورد است که زیر پرهای آن مخفی شده اند.

گفتنی است این پرنده در برخی نقاط امریکای جنوبی و از جمله برزیل نیز زندگی می کند و انگشتان پای بسیار بلند این پرنده موجب می شود از تونایی بالایی برای توزیع وزن خود و حمل بارهای سنگین و نیز حرکت بر روی آب برخوردار باشد. این توانایی در جنس مذکر بیشتر از جنس مونث این حیوان است.

پرنده مذکور در صورت احساس خطر برای مدت های طولانی به صورت بی حرکت باقی می ماند یا بخش هایی از بدن یا حتی لانه خود را در آب مخفی می کند تا تخم هایش را از چشم دشمن مخفی کند. برکه نورد از جمله پرنده های در خطر انقراض است.