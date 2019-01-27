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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۰

«دستاورد چهار دهه خودباوری» شعار روز فناوری فضایی شد

«دستاورد چهار دهه خودباوری» شعار روز فناوری فضایی شد

سازمان فضایی ایران در آستانه فرارسیدن ۱۴ بهمن ماه روز ملی فناوری فضایی، شعار این روز را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۸ روز ۱۴ بهمن را به عنوان روز فناوری فضایی نامگذاری کرد.

اولین ماهواره ایرانی با نام امید ۱۴ بهمن سال ۸۷ به فضا پرتاب شد که به دنبال آن نام جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای دارای فناوری ماهواره ‌ای در جهان ثبت شد.

امسال در آستانه فرارسیدن این روز، شعار مراسم روز فناوری فضایی ازسوی سازمان فضایی ایران اعلام شد.

دراین باره حجت تارزاده دبیر ستاد برگزاری مراسم روز فناوری فضایی با بیان اینکه مراسم روز فناوری فضایی را هرچه باشکوه‌تر برگزار می‌کنیم، گفت: امسال برای مراسم روز فناوری فضایی، شعار «پیام صلح و دوستی در فضا؛ دستاورد چهاردهه خودباوری» درنظر گرفته شد.

کد مطلب 4524908

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