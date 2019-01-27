به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی روز یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان ۷۵ مرکز تشخیص زودهنگام سرطان در کشور به ارزیابی حوزه سلامت کشور در قبل و بعد از انقلاب پرداخت و گفت: در قبل از انقلاب از هزار کودک، ۱۳۰ کودک به یک ماهگی نمی رسیدند. همچنین ۱۲۰ کودک تا قبل از یک سالگی فوت می کردند.

وی به مرگ و میر مادران باردار اشاره کرد و گفت: تا قبل از انقلاب، از هر ۱۰۰ هزار زن باردار ۲۴۵ نفر به علت عوارض بارداری جان خود را از دست می دادند.

سرپرست وزارت بهداشت ادامه داد: امروز باید اعلام کنیم که خوشبختانه در تمام شاخص های سلامت به کم تر از یک دهم مرگ و میر رسیده ایم.

نمکی به پوشش صد درصدی واکسیناسیون در کشور اشاره و تصریح کرد: امروزه ما به هیچ خدمتی در خارج از مرزها نیاز نداریم.

وی افزود: در عرصه سلامت دستاوردهای به مراتب گران سنگ تر از بقیه عرصه ها داشته ایم.

سرپرست وزارت بهداشت به طرح تحول سلامت به عنوان یک گام جدید برای حمایت از هزینه های درمانی فرودستان جامعه اشاره کرد و گفت: ما باید با استقرار نظام ارجاع، پزشکی خانواده، راهنماهای بالینی و پرونده الکترونیکی سلامت و همچنین اصلاح نظام پرداخت ها بتوانیم طرح تحول سلامت را با قوت ادامه دهیم به طوری که نه تنها با تغییر وزیر بلکه با تغییر رئیس جمهور هم اجرای آن متوقف نشود.

نمکی در ادامه به هزینه های بیماری های غیرواگیر اشاره کرد و گفت: خرج یک دوره شیمی درمانی در ارزان ترین شرایط معادل هزینه واکسیناسیون یک شهرک یا روستای بزرگ است.

وی با عنوان این مطلب که طوفان بیماری های غیرواگیر ما را به شدت درگیر می کند، خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات امروزی ما سرطان ها هستند.

سرپرست وزارت بهداشت اظهار داشت: متاسفانه بار بیماری های غیرواگیر نتیجه تلنبار ندیدن های دیروز ماست که باعث شده امروز به سیاه چاله بعضی از این بیماری ها بیافتیم.

نمکی به امر آموزش به عنوان اولین گام در پیشگیری از سرطان ها اشاره و تصریح کرد: می بایست برای تغییر شیوه زندگی و همچنین تغییر در رژیم های غذایی نادرست، اقدامات قابل توجهی در زمینه آموزش مردم انجام داد.

وی با مخاطب قراردادن رسانه ملی گفت: ما بارها از صدا و سیما خواسته ایم جو اجتماعی را شادتر نشان دهد زیرا مشخص شده که استرس، ام الامراض سرطان زایی است.

نمکی، همچنین از ورود واکسن HPV به پروتکل واکسیناسیون کشور خبر داد و افزود: انسیتو پاستور اعلام کرد با کمک بخش خصوصی برای تولید این واکسن با قیمت ارزان ‌تر اقدام می کند تا گروه‌ های هدف واکسینه شوند.

سرپرست وزارت بهداشت، در حاشیه این مراسم، اظهارداشت: بیشترین نقش در پیشگیری، مربوط به آموزش است که مردم بدانند از چه رژیم های غذایی استفاده کنند و خود را دور از آلاینده ها قرار دهند. باید سایر بخش ها مانند محیط زیست که در پیشگیری از سرطان موثر هستند را به همکاری و همراهی بیشتر دعوت کنیم.

وی تصریح کرد: مردم باید آموزش هایی را در مورد افزایش تحرک بدنی و ورزش همگانی، کاهش وزن در صورت اضافه وزن و چاقی، کاهش پرخوری و مصرف غذاهای چرب اشباع شده دریافت کنند. البته باید سلامت روان در کشور تامین شود که این کار با کمک همه دستگاه ها انجام می شود، چراکه افراد افسرده، مستعد ابتلا به همه بیماری ها هستند. برای مثال، افسردگی و استرس به ضعف سیستم ایمنی و بروز سرطان کمک می کند.

سرپرست وزارت بهداشت از واکسیناسیون بیماری هایی که ویروس آنها از دلایل ابتلا به سرطان است به عنوان یکی از برنامه های وزارت بهداشت یاد کرد و گفت: برای مثال، واکسن هپاتیت ب را از زمانی که معاون بهداشت وزارت بهداشت بودم به برنامه واکسیناسیون کشوری اضافه کردیم و امروز سرطان های اولیه کبد به دلیل واکسیناسیون هپاتیت ب را به ندرت مشاهده می کنیم مگر سرطان هایی که منشا آنها کبد نباشد.

نمکی یکی از راهکارهای تشخیص زودهنگام سرطان را تقویت آموزش همگانی عنوان کرد و افزود: مردم باید حساسیت بیشتری نسبت به سلامتی خود و بروز بیماری ها داشته باشند. البته نباید مردم را دچار وسواس و ترس از جنون بیماری کنیم بلکه مردم مخصوصا زنان باید در مورد بیماری ها به ویژه سرطان پستان که یکی از سرطان های شایع است، به گونه ای آموزش دریافت کنند که در صورت بروز علائم سرطان در مراحل اولیه به پزشکان مراجعه کنند.

وی، نقش کیت های تشخیصی را در مراحل اولیه تشخیص سرطان مهم ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه ۷۵ مرکز پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان، سرطان را به وسیله کیت ها و دستگاه های ماموگرافی دیجیتال تشخیص می دهند.

سرپرست وزارت بهداشت، تاکید کرد: در مورد درمان سرطان به دنبال آن هستیم که شیوه هایی از درمان که کمترین عارضه و بیشترین اثربخشی در تومور به همراه دارد را به کار گیریم، به ویژه روش های ایمونوتراپی که با شیمی تراپی متفاوت است و عوارض بسیار کمتری برای بیمار و اثرات بسیار بیشتری بر روی سلول های تومورال دارد و یکی از روش های مناسب درمان سرطان محسوب می شود.

نمکی، تعیین اهداف خاص برای کنترل سرطان را دشوار دانست و اضافه کرد: موجی از بیماری های غیر واگیر به ویژه سرطان ها، جامعه را تهدید می کند و اگر بتوانیم میزان سرطان را ثابت نگه داریم و از افزایش سالیانه آن جلوگیری کنیم، با توجه به رشد جمعیت و عوامل آلاینده و سرطان زا که در کشورهای جهان، رو به رشد است، موفقیت هایی داشته ایم چون ثابت نگه داشتن میزان سرطان در کشور نیز کار بزرگی است و برای برخی از سرطان ها مانند سرطان پرستات، روده بزرگ و پستان می توانیم با آزمایشات دوره ای، هر سال ۵ درصد از بروز این بیماری ها جلوگیری کنیم.