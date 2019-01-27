به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده طی مکاتبه ای با شهردار تهران خواستار توجه به تکالیف قانونی و سیاست های مورد مطالبه مردم در مواردی مانند تحقق عدالت جنسیتی و ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم توسعه با احتساب شاخص های کلی در برنامه های شهرداری شد.

معاون رییس جمهور که پس از برگزاری نشست با مشاورین امور بانوان شهرداری های مراکز استان ها این نامه را خطاب به پیروز حناچی نوشته، اظهار امیدواری کرده است که گام های موثری برای بهبود فضای شهری به نفع آحاد جامعه به خصوص زنان برداشته شود.

وی با تاکید بر رویکرد حمایت از خانواده در سیاست های کلی برای تحقق شهر دوستدار خانواده خواستار طراحی مبلمان شهری متناسب با نیاز های خاص گروه های مختلف شهروندان از جمله زنان شده است.

ابتکار همچنین بر لزوم حمایت از تشکل های غیردولتی، گسترش فضاهای ورزشی و پارک های بانوان، طرح گفت و گوی ملی خانواده‌ و گفت و گوی بین نسلی، تقویت ساختار زنان و خانواده برای سیاست گزاری اجرایی و هماهنگی، ایجاد بازارچه های عرضه کالاهای تولیدی زنان شهری و روستایی تاکید و اظهار امیدواری کرد که به کارگیری این سیاست ها بتواند در افزایش امید و نشاط، در کنار کاهش آسیب‌های اجتماعی و نیز توان افزایی اقتصادی شهروندان از جمله زنان موثر واقع شود.