به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رهبری در نشست خبری به تشریح فرآیند برگزاری نخستین جشنواره موسیقی کیش پرداخت و گفت: فرآیند اجرایی نخستین جشنواره موسیقی کیش با اعلام فراخوان برای اهالی موسیقی کشور از ماه‌ها قبل شروع شد و امروز به مراحل پایانی آن نزدیک می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه جزیره کیش سال‌هاست که محلی برای اجرای گروه‌ها و شخصیت‌های موسیقی کشور مطرح است، گفت: هفته‌ای نیست که در این جزیره یکی از خوانندگان کشور حضور نداشته باشند، نام کیش با نام موسیقی آمیخته شده و شاید یکی از محورهای جذب گردشگر در این جزیره هم فضای موسیقایی در قالب‌های مختلف باشد.

مدیر هنری معاونت فرهنگی هنری سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: جای موسیقی ایرانی و کلاسیک سنتی در جزیره خالی بود. این احساس نیاز وجود داشت که در کنار سبک‌های موسیقی دیگر، از باب اصالت‌های هنری گامی در جهت موسیقی برداشته شود، از این باب بود که طرح برگزاری جشنواره موسیقی کیش تدوین شد.

وی ادامه داد: چندین جلسه در خصوص ابعاد محورها و شیوه برگزاری جشنواره در ماه‌های گذشته برگزار شد و برای اینکه تمامی مراحل برگزاری جشنواره با راهنمایی افراد با تجربه پیش رود، شورای سیاست‌گذاری تعیین شد که اعضای آن از برجسته‌ترین افراد موسیقی کشور هستند.

رئیس نخستین جشنواره موسیقی کیش تصریح کرد: مدیرعامل خانه موسیقی ایران، داریوش پیرنیاکان، همایون اسعدی، من و معاون فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، اعضای شورای سیاست‌گذاری این جشنواره را تشکیل می‌دهند.

وی در ادامه به اهداف مهم جشنواره اشاره کرد و گفت: حفظ و پاسداشت میراث فرهنگی در زمینه موسیقی اصیل ایرانی، ارتقاء سطح کیفی و رشد ارزش‌های معنوی در موسیقی کشور، کشف و شناسایی استعدادهای درخشان موسیقی، ابلاغ پیام صلح و مهروزی ایرانیان از مجرای موسیقی اصیل ایرانی، ترغیب نسل جوان جامعه، به‌کارگیری هنر در عرصه فرهنگ و زندگی اجتماعی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی موسیقی و مستر کلاس برای علاقه‌مندان، تأکید بر اصالت و هویت موسیقی ایرانی، معرفی جزیره زیبای کیش با کلام و موسیقی ماندگار از اهداف کلی برگزاری این جشنواره است.

مدیر هنری معاونت فرهنگی هنری سازمان منطقه آزاد کیش گروه‌نوازی موسیقی کلاسیک ایرانی را یکی از بخش‌های اصلی این جشنواره عنوان کرد و گفت: بخش ویژه‌ای نیز براساس محورهای موضوعی خلیج فارس، جزیره زیبای کیش، صلح و مهرورزی، ترانه‌ها و لالایی‌های ایران زمین، جشنواره برگزار می‌شود.

در ادامه این نشست خبری، حمید هادی دبیر جشنواره موسیقی کیش از ارسال ۲۱۷ اثر به بخش‌های مختلف جشنواره خبر داد و افزود: از این آثار ۸۷ اثر مربوط به کارهای گروه نوازی موسیقی کلاسیک و ۱۳۰ اثر در بخش آهنگ‌سازی بود که به مرحله داوری راه یافتند.

وی افزود: بر اساس مفادی که برای جشنواره قرار دادیم، کارهای ارسالی باید محصول امسال و سال‌ قبل باشد، و اینکه آثار ارسالی در جشنواره دیگری ارائه نشده باشند.

دبیر جشنواره موسیقی کیش تصریح کرد: تیم داوری در دو بخش انتخاب آثار و داروی کارها تشکیل شد، مدیرعامل خانه موسیقی، داریوش پیرنیاکان، بهداد بابایی، اردشیر کامکار، محمد حق‌گو آهنگ‌ساز، سیدحمیدرضا حیسنی، نوید دهقان، سیامک جهانگیری هیئت داوران این جشواره را تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به‌اینکه کارهای برگزیده در روز اختتامیه نتایج اعلام خواهند شد، گفت: هنوز تاریخ دقیق این اختتامیه جشنواره مشخص نشده، برنامه‌ریزی ما برای دوازدهم بهمن بود، تلاش ما این است که در روزهای پایانی بهمن مراسم این جشنواره برگزار خواهد شد.