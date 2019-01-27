به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی ظهر امروز و پس از برگزاری نشست تشریح فعالیت های ورزش در چهل سالگی انقلاب به پرسش هایی در مورد اتفاقات روز ورزش پاسخ داد که یکی از آنها مصاحبه تند کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بود.

صلاح نیست به مصاحبه کی روش ورود کنیم

داورزنی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که «شب اهدا پاداش وزارت ورزش به اعضای تیم ملی چه اتفاقی افتاد که کی روش فردای همان روز تندترین مصاحبه را علیه وزیر ورزش انجام داد؟» گفت: الان زمان خوبی برای ورود به این بحث ها نیست. من هم صلاح نمی دانم که در این مورد اظهار نظری داشته باشم. همه باید تلاش کنیم با وحدت و اتحادی که ایجاد شده است به تیم ملی کمک کنیم که ان شالله روز ۱۲ بهمن همزمان با آغاز دهه فجر جام قهرمانی آسیا را بالای سر ببرد. ما صلاح نمی دانیم به این مباحث ورود کنیم شما هم ورود نکنید!

منتظر استعلام از مجلس هستیم

وی در مورد تعیین تکلیف برخی انتخابات فدراسیون ها که به دلیل بازنشسته بودن روسای هیات ها به تعویض افتاده است گفت: ما آمادگی برگزاری مجامع را داریم اما باید مجلس تکلیف روسای بازنشسته را مشخص کند. براساس اساسنامه ای که وجود دارد روسای هیات ها شامل قانون منع به کار گیری بازنشسته می شوند و طبق نظر دوستان باید این اساسنامه اصلاح شود. ما زا مجلس استعلام گرفته ایم که پاسخ مستندی داشته باشیم. به محض اینکه این مشکل حل شود انتخابات فدراسیون ها را برگزار خواهیم کرد.

بازیکنان تیم ملی فوتبال معاف نمی شوند

وی در پاسخ به این پرسش که اگر تیم ملی فوتبال ایران قهرمان آسیا شود، بازیکنان سرباز این تیم از انجام خدمت معاف خواهند شد گفت: این جزو تصمیماتی است که باید از سوی ستاد کل نیروهای مسلح اتخاذ شود. درحال حاضر این قانون شامل حال ورزشکارانی می شود که در بازیهای آسیایی و المپیک مدال کسب کنند. برای قهرمانی تیم ملی فوتبال هنوز تصمیمی گرفته نشده است و در حوزه اختیارات ما هم نیست.

از تصمیم فدراسیون فوتبال حمایت می کنیم

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در مورد ماندن یا رفتن کارلوس کی روش از تیم ملی فوتبال ایران نیز گفت: اساسا شان وزارت ورزش نیست که بخواهد در امور داخلی فدراسیون ها دخالت کند. وظیفه وزارت ورزش نظارت و حمایت بر عملکرد فدراسیون هاست. اصولا تصمیم گیری در مورد مربیان خارجی نه تنها در فوتبال بلکه در همه فدراسیون ها با خود فدراسیون است. آنها شرایط را بررسی می کنند و دلایل را به وزارت ورزش منتقل می کنند و ما هم معمولا حمایت کرده ایم. در مورد کی روش هم هر تصمیمی فدراسیون فوتبال بگیر ما حمایت می کنیم.

حضور ساکت و عباباف کنار تیم ملی مشکلی ندارد

محمدرضا داورزنی در مورد حضور چند بازنشسته کنار تیم ملی فوتبال در امارات گفت: اینکه برای بردن کسی به امارات تحت فشار بوده ایم، اصلا این طور نیست. ساکت به عنوان سرپرست تیم ملی حضور دارد. آقایان ساکت و عباباف از زحمتکشان ورزش هستند و منعی برای همراهی تیم ملی ندارند. قانون اجازه داده است که افراد بازنشسته در برخی پست ها فعالیت کنند و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

هیات مدیره استقلال و پرسپولیس چه شد؟

وی در پاسخ به این پرسش که چرا معرفی اعضای جدید هیات مدیره اسقلال و پرسپولیس به امروز و فردا موکول می شود گفت: مسئولیت این کار با وزیر ورزش است. آنچه مسلم است خواست و ارائه وزارت ورزش واگذاری این دو باشگاه به بخش خصوصی است اما تا زمانی که این دو باشگاه واگذار شود مسئولیتش با شخص وزیر است و ایشان و مجمع دو باشگاه در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد.

منتظر تعیین تکلیف فرجی هستیم

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش در مورد شرایط حضور صادق فرجی در انتخابات فدراسیون کاراته گفت: ایشان از دیوان عدالت اداری خواسته اند که اعاده به خدمت شوند. ما هم منتظر پاسخ دریافت نامه ایشان هستیم. اگر تا روز برگزاری مجمع ایشان بتوانند مجوز بازگشت به کار را داشته باشند می توانند در انتخابات حضور داشته باشند در غیر این صورت انتخابات بدون حضور وی برگزار خواهد شد.