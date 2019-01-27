  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۱

مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان:

تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر چابهار ۶۱ درصد رشد داشته است

تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر چابهار ۶۱ درصد رشد داشته است

چابهار - مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از رشد ۶۱ درصدی تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر چابهار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: تخلیه و بارگیری کانتینر در مدت ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی در مدت مشابه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ درصد رشد و صادرات و ترانشیپ کالاهای غیرنفتی نیز رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

آقایی تصریح کرد: در مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت ۱۰ ماه از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است.

کد مطلب 4524992

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها