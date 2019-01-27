تخلیه و بارگیری کانتینر در بندر چابهار ۶۱ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، بهروز آقایی اظهار داشت: تخلیه و بارگیری کانتینر در مدت ۱۰ ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۱ درصد رشد داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۸۰ درصد رشد برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی در مدت مشابه از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۵ درصد رشد و صادرات و ترانشیپ کالاهای غیرنفتی نیز رشد ۱۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

آقایی تصریح کرد: در مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت ۱۰ ماه از ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است.