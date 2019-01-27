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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۲

«قنادی ادوارد» در نشر مرکز رونمایی می‌شود

«قنادی ادوارد» در نشر مرکز رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی از کتاب «قنادی ادوارد» نوشته آرش صادق‌بیگی روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در کتابفروشی نشر مرکز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه‌داستان «قنادی ادوارد» نوشته آرش صادق‌بیگی که به‌تازگی توسط نشر مرکز منتشر شده، روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در محل کتابفروشی این نشر رونمایی می‌شود.

مراسم رونمایی از این کتاب با حضور و سخنرانی نسیم مرعشی، اصغر عبداللهی و سروش صحت همراه خواهد بود.

صادق‌بیگی متولد سال ۶۱ است و پیش از این کتاب، مجموعه‌داستان «بازار خوبان» را منتشر کرده که عناوین کتاب سال و همچنین برنده جایزه جلال را در سال ۹۴ به این نویسنده اختصاص داد. او به غیر از این کتاب، «خاطرات یک سرتق» را نیز برای مخاطبان کودک و نوجوان در کارنامه دارد. صادق‌بیگی مدتی را هم به عنوان سردبیر مجله داستان همشهری فعالیت کرده است.

برنامه رونمایی از مجموعه‌داستان «قنادی ادوارد» روز چهارشنبه ۱۰ بهمن از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در کتابفروشی نشر مرکز واقع در خیابان دکتر فاطمی، روبروی هتل لاله، خیابان باباطاهر، شماره ۶ برگزار می‌شود.

کد مطلب 4525041

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