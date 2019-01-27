سیل بند آسیب دیده منطقه زاویه در دزفول ترمیم و ایمن شد

محمدعلی دوایی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سیل بند منطقه روستایی زاویه با قرارگیری در پایین دست رودخانه دز براثر افزایش دبی رودخانه طی مدت اخیر دچار آسیب هایی شد که این امر خطر بروز حوادث در هنگام وقوع سیلاب احتمالی به ویژه در روستاهای مجاور سیل بند را افزایش داد.

وی با اشاره به برگزاری جلسه ستاد بحران شهرستان طی شب گذشته، افزود: دراین جلسه شهرداری موظف به ترمیم نقاط آسیب دیده این سیل بند شد، بنابراین ساعاتی پیش با بکارگیری تجهیزات شهرداری و همکاری دستگاه های اجرایی با استفاده از قطعات بدون استفاده بتنی موجود در سطح شهر، نقاط آسیب دیده سیل بندزاویه ها ایمن شد.

شهردار دزفول تصریح کرد: با ایجاد چند إپی (آب شکن) درمسیرسیل بند، جریان آب به سمت مرکز رودخانه منحرف شد ضمن اینکه باکمک اهالی روستا سرشاخه های درخت اکالیپتوس نیز در لابلای این ستون های بتنی قرار گرفت تا آب نفوذ نکند، همچنین با بکارگیری ماشین آلات مخصوص نیز خاکریزی سیل بند تکمیل شد و خوشبختانه خطری مواجه روستاییان نخواهد بود.

دوایی فر با اشاره به آماده باش نیروهای شهرداری و بسیج کلیه امکانات و خدمات درمواجهه باسیلاب احتمالی، گفت: شهرداری دزفول آمادگی دارد تا در صورت بروز هرگونه حوادث ناشی ازسیلاب در سطح شهرستان مساعدت و همکاری کند.

شهردار دزفول در پایان با اشاره به زیرآب رفتن پارک‌ها و رستوران های ساحلی دزفول طی روزهای اخیر، عنوان کرد: با توجه به اینکه هنوز دبی رودخانه کاهش نیافته و آبگرفتگی پارک‌ها هنوز ادامه دارد امکان برآورد خسارت ریالی به شهرداری دزفول امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی های سال زراعی جاری موجب پر شدن مخزن سد دز شد که با توجه به بارندگی قابل ملاحظه در روزها و هفته های آینده مسئولان ستاد بحران تصمیم به باز کردن خروجی سد دز تا یک‌هزار و ۳۰۰ مترمکعب بر ثانیه گرفتند.

افزایش دبی رودخانه دز که بواسطه رهاسازی آب سد ایجاد شده طی روزهای اخیر منجر به آبگرفتگی بوستان های ساحلی دزفول و همچنین حجم قابل توجهی از زمین های کشاورزی شده است.

درحال حاضر دبی رودخانه دز یکهزار و ۱۵۰ مترمکعب برثانیه است. ستاد مدیریت بحران استانداری خوزستان نسبت به بارندگی قابل ملاحظه و آبگرفتگی معابر و سیلاب مسیل ها طی روزهای یکشنبه تا سه شنبه هشدار داده است و از شهروندان خواسته تا از استقرار در ساحل رودخانه های دز و کرخه خودداری کنند.

فروردین سال ۹۵، سرریز سد دز و عدم هماهنگی و اطلاع مسئولان باعث بروز سیلاب در دزفول شد که این سیلاب خسارات بسیار زیادی در زیرساخت های دزفول به همراه داشت و همین امر موجب شده تا ستاد بحران شهرستان دزفول طی مدت های اخیر درپی افزایش دبی رودخانه به صورت روزانه اقدام به انتشار اطلاعیه و هشدار به شهروندان و به ویژه روستاییان و عشایر نماید.