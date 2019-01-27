ایران پس از انقلاب توانست به رشد علمی و سیاسی شاخصی برسد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی عباسی ظهر یکشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات پژوهشگاه بینالمللی جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار کرد: اگر به تاریخ کهن ایران اسلامی با تأمل بنگریم متوجه خواهیم شد که سیر تاریخ کشورمان به دو بخش پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تقسیم میشود.
وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران نقش خاصی در جهان ایفا کرده است، بیان کرد: در طول چهار دهه گذشته دستاوردهای این انقلاب هر روز بیش از پیش برای جهان آشکارتر میشود و با وجود اینکه در چهل سال گذشته دشمنی غربیها به صورت آشکارا و پنهان نسبت به ایران صورت گرفته ولی ایران اسلامی با تکیه بر درخت انقلاب همچنان ایستاده و در مقابل تندبادهای دشمنان از پای در نیامده است و این در حالی است که دشمنان انقلاب اسلامی وعده دادند این انقلاب به چهل سالگی نمیرسد و از بین خواهد رفت.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به ناخوشایند بودن میوههای درخت انقلاب به کام برخی از کسانی که داعی جدایی دین از حکومت دارند، تصریح کرد: این افراد مدعی هستند در گذشته دین توفیق اداره جامعه را نداشته و با همین توجیه همه تلاش خود را برای عدم توفیق گفتمان انقلاب اسلامی به کار میگیرند و امروز با ابزارهای جدید اطلاعرسانی این مسئله به اوج خود رسیده است.
حجت الاسلام عباسی با تأکید بر اینکه دشمن همیشه دشمن است و هیچگاه دست از دشمنی و نیرنگ برنمیدارد، عنوان کرد: در طول چهل سال گذشته تحریمها و فشارهای فراوانی به ایران وارد شده تا از به دست آوردن جدیدترین علوم دنیا دست بردارد و پژوهش را کنار بگذارد تا بتوانند به خواستههایشان برسند و در این راستا دست از ترور برنداشته و ۱۷ هزار نفر را در زمانهای گوناگون به شهادت رساندند.
دشمن همواره به دنبال ایجاد فتنهای جدید است
وی با بیان اینکه دشمن همواره به دنبال ایجاد فتنهای جدید است تا بتواند به اهدافش دست یابد، تصریح کرد: داعش و تکفیر فتنه اخیر دشمن در منطقه است که به ظاهر کشورهای دیگری غیر از ایران را طلب میکردند ولی در اصل مقصدشان ورود به ایران بود اما امواج انقلاب اسلامی توطئههای آنان را در هم کوبید.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اینکه ایران به جز حوزه سلبی در حوزه پژوهش نیز فعالیتهای گسترده در داخل و خارج از کشور داشته است، بیان کرد: ایران اسلامی در زمینه تولیدات علمی پیش از انقلاب نه تنها حرفی برای گفتن نداشت بلکه پزشکان خارجی در درمانگاهها و بیمارستانها به درمان بیماران ما اهتمام داشتند ولی امروز علوم خود را در موضوعات گوناگون به سراسر دنیا صادر میکنیم.
حجت الاسلام عباسی، نشان دادن دستاوردهای انقلاب اسلامی به جوانان را از ضرورتهای مراکز پژوهشی دانست و گفت: یکی از نهادهایی که در این زمینه بسیار موفق عمل کرده جامعه المصطفی است که تأثیر شایستهای در نشر آرمانهای انقلاب اسلامی داشته است.
وی با تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی عنوان کرد: ارائه اندیشه برای پرورش انسانهای ثابت قدمی که در عالم، تاریخ را رقم میزنند از مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی به شمار میرود و در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید به ابعاد ایجابی آن بیش از پیش توجه داشته باشیم.
رئیس جامعه المصطفی العالمیه در بخش پایانی سخنان خود انتشار ۱۷۰ نشریه علمی پژوهشی در حوزههای علمیه را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه توفیقات علمی در ارائه خدمات فرهنگی و علمی در عرصه بینالمللی به دست آوردند که در نوع خود بسیار قابلتوجه بوده است.
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