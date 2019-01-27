برگزاری جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب در ۴۰ نقطه دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن قنبری ظهر یکشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات پژوهشگاه بینالمللی جامعه المصطفی العالمیه برگزار شد، اظهار داشت: ایران اسلامی این روزها برای برگزاری جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب آماده میشود و در این راستا همه نهادها مشارکت دارند و جامعه المصطفی العالمیه نیز به دنبال برگزاری جشنی باشکوه است.
وی با اشاره به اینکه جامعه المصطفی به دنبال گفتمان سازی اسلام ناب در جهان اسلام است، بیان کرد: این مرکز بینالمللی به دنبال بهره گرفتن از منابع اصیل دینی و اسلامی در این گفتمان است و رویکرد آن تمامی آزاد اندیشان در سراسر جهان است.
معاون بینالملل جامعه المصطفی گفت: این مرکز برای رسیدن به مرجعیت علمی و معرفتی فضاهای آکادمیک دنیا تلاش میکند و در این راستا به دنبال یک ایده کلان است.
وی با بیان اینکه جامعه المصطفی در پنج اتحادیه بینالمللی عضویت دارد، تصریح کرد: اتحادیه دانشگاهها، اتحادیه دانشگاههای آسیا و اقیانوسیه، شورای بینالمللی مجازی و آموزش دور و اتحادیه دانشگاههای غرب آفریقا از جمله مراکزی هستند که این مرکز در آن عضویت دارد.
حجتالاسلام قنبری با اشاره به اینکه جامعه المصطفی برای پیشبرد آرمانهای انقلاب در رشتههای گوناگون و به زبانهای مختلف درسهایی با عنوان اندیشههای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب گنجانده است، بیان کرد: به مناسبت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی نیز جشن پیروزی انقلاب در چهل نقطه دنیا برگزار میشود.
وی از برگزاری کنفرانس بینالمللی با عنوان بازخوانی انقلاب اسلامی به ۶ زبان زنده دنیا خبر داد و گفت: جامعه المصطفی تلاش کرده است که زبان فارسی را همراه با اسلام ناب محمدی به نقاط مختلف جهان صادر کند.
معاون بینالملل جامعه المصطفی در پایان سخنانش به حوزههای گفتمان جامعه المصطفی اشاره و خاطرنشان کرد: این مرکز در حوزه دانشی تلاشهای بسیاری انجام داده که در این راستا میتوان به حوزههای قرآن و حدیث، حکمت و فلسفه و عرفان، مطالعات میان مذهبی و میان ادیانی و تاریخ و سیره پیامبر اکرم(ص) اشاره کرد.
نظر شما