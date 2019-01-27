به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین متقی ظهر یکشنبه در نشست خبری که در پژوهشکده بینالمللی جامعه المصطفی برگزار شد، اظهار کرد: در آستانه چهلمین سال پیروزی انقلاب قرار داریم و یکی از افتخارات ما این است که گفتمان دینی را در جهان ترویج میدهیم که از مهمترین علل تأسیس پژوهشکده المصطفی نیز همین است.
وی با اشاره به چاپ ۳۵ اثر از سوی پژوهشکده المصطفی در چهلمین سال پیروزی انقلاب، گفت: این آثار با موضوع انقلاب اسلامی ایران و ویژگیهای گفتمان انقلاب تألیف و تدوین شده است.
رئیس پژوهشگاه بینالمللی المصطفی به ویژگیهای گفتمان انقلاب اسلامی اشاره و بیان کرد: این گفتمان همواره در جهان میدرخشد و گفتمان انقلاب اسلامی اصولی مانند معنویت خواهی، عقلانیت و ظلم ستیزی در آن وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه جهت دهی پژوهشهای این پژوهشکده به سمت منویات بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب است، عنوان کرد: ما به دنبال این هستیم که تولیدات پژوهشکده پاسخگوی نیازهای معرفتی انسان معاصر در چارچوب گفتمان انقلاب اسلامی باشد.
حجت الاسلام متقی در ادامه سخنانش از رونمایی ۱۶۰ اثر در سال جاری از سوی این پژوهشکده خبر داد و بیان کرد: طلاب غیر ایرانی و مشتاقان به معارف اسلامی در سراسر دنیا از جمله مخاطبان آثار پژوهشکده بینالمللی المصطفی هستند.
لازم به ذکر است در پایان این مراسم ۳۵ اثر از سوی پژوهشکده بینالمللی المصطفی با موضوع انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری رونمایی شد. همچنین تمبر انقلاب اسلامی ایران در آثار پژوهشگاه بینالمللی المصطفی با حضور مدیرکل پست استان قم رونمایی شد.
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