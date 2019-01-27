نقض مجدد حریم هوایی و آبی لبنان از سوی صهیونیستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از نقض مجدد حریم هوایی این کشور از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر دادند و اعلام کردند که صهیونیستها قطعنامه ۱۷۰۱ را نقض کرده اند.

ارتش لبنان اعلام کرد که جنگنده های رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در مناطق کفرکلا تا جبیل، کسروان و المتن، شهرک رمیش و شهرک علما الشعب نقض کرده اند.

از سوی دیگر قایق های جنگی اسرائیل همچنین حریم آبی لبنان را نقض کردند و وارد آبهای منطقه ای لبنان در مقابل راس الناقوره شدند.

منابع لبنانی اعلام کردند که موضوع به اطلاع نیروهای یونیفل رسانده شده است.