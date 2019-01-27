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۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۳۴

نقض مجدد حریم هوایی و آبی لبنان از سوی صهیونیستها

نقض مجدد حریم هوایی و آبی لبنان از سوی صهیونیستها

جنگنده های رژیم صهیونیستی حریم هوایی و قایق های جنگی این رژیم حریم آبی لبنان را نقض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از نقض مجدد حریم هوایی این کشور از سوی جنگنده های رژیم صهیونیستی خبر دادند و اعلام کردند که صهیونیستها قطعنامه ۱۷۰۱ را نقض کرده اند.

ارتش لبنان اعلام کرد که جنگنده های رژیم صهیونیستی حریم هوایی لبنان را در مناطق کفرکلا تا جبیل، کسروان و المتن، شهرک رمیش و شهرک علما الشعب نقض کرده اند.

از سوی دیگر قایق های جنگی اسرائیل همچنین حریم آبی لبنان را نقض کردند و وارد آبهای منطقه ای لبنان در مقابل راس الناقوره شدند.

منابع لبنانی اعلام کردند که موضوع به اطلاع نیروهای یونیفل رسانده شده است.

کد مطلب 4525459

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