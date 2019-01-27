گلوله باران مواضع تروریستها در جنوب شرق ادلب

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از سانا، منابع سوری در ادلب اعلام کردند که توپخانه ارتش سوریه در پاسخ به نقض منطقه کاهش تنش از سوی تروریست ها، مواضع تروریست ها در محور التمانعه در حومه جنوب شرقی ادلب را گلوله باران کرد.

بر اساس این گزارش؛ بر اثر این حملات ارتش سوریه، شماری از تروریستها کشته و برخی دیگر زخمی شدند.

از سوی دیگر منابع سوری اعلام کردند که در ادامه نقض توافق منطقه کاهش تنش در شهر ادلب از سوی تروریستها، گروهک های تروریستی شهرک محرده واقع در حومه شمالی حماه را هدف حملات راکتی خود قرار دادند.

این منابع بیان کردند: تروریستها زمین های کشاورزی واقع در اطراف شهرک محرده واقع در حومه شمالی غربی استان حماه را هدف حملات موشکی خود قرار دادند.

شایان ذکر است که گروهک های تروریستی وابسته به گروه تروریستی جبهه النصره که در تعدادی از روستاها و شهرک های حومه شمالی حماه حضور دارد، به نقض توافق منطقه کاهش تنش در ادلب و حمله به مواضع ارتش سوریه و روستاهای امن ادامه می دهند.