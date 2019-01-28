به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، شرکت نفت دولتی آرامکوی سعودی در نظر دارد ۱۹.۹ درصد از سهام پالایشگاه‌ اویل‌بانک هیوندای کره‌جنوبی را، به ازای ۱.۶۱ میلیارد دلار خریداری کند.

بر این اساس با اعلام این خبر، سهام صنایع سنگین هیوندا که شرکت مادر و مالک این پالایشگاه است، ۶.۶ درصد جهش کرد.

کره‌جنوبی، یکی از بزرگترین بازارهای فروش نفت عربستان سعودی بوده و آرامکوی سعودی، بزرگترین سهام‌دار سومین پالایشگاه‌ بزرگ کره‌جنوبی یعنی اس‌اویل است. قرارداد جدید به آرامکو کمک می‌کند که فروش نفت خود به اویل‌بانک هیوندا را که کوچکترین پالایشگاه‌ کره‌جنوبی است، تقویت کند.

آرامکو برنامه‌ریزی کرده است که سهام اویل‌بانک را ۱۰ تریلیون وون یا ۳۶۰۰۰ وون به ازای هر سهم، ارزش‌گذاری کند؛ ضمن اینکه شرکت صنایع سنگین هیوندا که در حال حاضر ۹۱.۱۳ درصد از سهام اویل‌بانک را در اختیار دارد، اعلام کرده در نظر دارد از این پول، برای سرمایه‌گذاری در تجارت جدید و بهبود سلامت ‌مالی، استفاده کند.

یکی از شرکت‌های هیوندا، شرکت کشتی‌سازی است که در قرارداد تجارت مشترک با آرامکوی عربستان، برای ساخت یک اسکله ساخت و تعمیر کشتی در ساحل شرقی عربستان سعودی، درحال فعالیت است.