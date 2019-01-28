سرقت خزانه یک بانک توسط عوامل شرکت حفاظتی خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی صبح دوشنبه در همایش موسسات حفاظتی و مراقبتی تهران با اشاره به نقش ویژه موسسات حفاظتی و مراقبتی در برقراری نظم و انضباط در تهران بزرگ، اظهار کرد: این مجموعهها از سال ۸۰ بر اساس قانون رسمی شدند.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ ادامه داد: تلاش نیروی انتظامی این است که برخی ماموریتها را برونسپاری کند که این موسسات حفاظتی و مراقبتی در کنار نیروی انتظامی شکل گرفت، شرایط فراوانی برای احراز مجوز برای این شرکتها طی میشود و اگر تخلفی از جانب آنها صورت بگیرد، نیروی انتظامی به شدت با آنها برخورد میکند؛ کلانتریها باید حامی و ناظر بر این شرکتها باشند.
وی تصریح کرد: با توان قدرت از شرکتهای انتظام و حفاظتی و مراقبتی حمایت میکنیم و باید فضایی ایجاد شود که خدمات این شرکتها روزبهروز توسعه پیدا کند.
رحیمی متدکر شد: از طرفی دیگر شرکتهایی که در پوشش نیروی انتظامی نیستند، فعالیت دارند که تعداد زیادی از این شرکتها دچار مشکل هستند، جرایم سنگین مرتکب میشوند و حتی در یک مورد خزانه یک بانک خصوصی را بردند؛ بانکی که حفاظت و مراقبتش را این به شرکت خصوصی که با پلیس هماهنگی نداشت، داده بود.
وی ادامه داد: مجوزها برای اداره این شرکتها به افراد معمولی داده نمیشود، ۱۵۴ شرکت بالغ بر ۱۲ هزار نیرو فقط در تهران برای حفاظت از مجتعهای مخلتف، پاساژها و کارخانهها فعالیت میکنند، دستور جدیدی صادر کردم که باید انجام شود، باید در مجتمعهای تجاری و مسکونی بزرگ بحث جدیدی را برای حفاظت از آنها رقم بزنیم.
رحیمی با بیان اینکه اکثر مجتمعها در پارکینگ دچار مشکل هستند و یا شاید افراد اوباش داخل آنها تردد دارند، گفت: در پی این هستیم ارتباطی با مدیران این مجتمعها برقرار کنیم، از مدیران پاساژها و فروشگاههای بزرگ، مراکز مسکونی بزرگ انتظار داریم که با پلیس با ارتباط داشته باشند، پلیس دائم نمیتواند از آنها سرکشی کند که این کار به موسسات حفاظتی و مراقبتی محول میشود، درست است جرایم خشن نزدیک به ۴۰ درصد کاهش داشته اما جرایم خرد شاهد افزایش بوده است.
رئیس پلیس پایتخت افزود: در بسیاری از مجتمعهای مسکونی با وجود نگهبان سرقت صورت گرفته است زیرا نگهبان فقط محدوده خاصی را مراقبت میکند، تهران کمترین افزایش جرم در کشور را داشته است اما همینقدر را نیز برنمیتابیم، باید چتر کنترلی را روزبهروز در پایتخت بیشتر کنیم.
رحیمی با بیان اینکه شرکتهای غیرقانونی باید جمع شده و از شرکتهای دارای مجوز حمایت صورت گیرد، یادآور شد: ما برای امنیت خرج نمیکنیم که این نگاه باید تغییر پیدا کند.
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