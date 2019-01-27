هشدار پلیس راهور نسبت به وکالت برای نقل و انتقال خودروها

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه تاکید می‌کنیم فروشنده و خریدار خودرو باید حتما به صورت همزمان در مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک حضور داشته باشند گفت: متاسفانه وکالت برای تعویض پلاک خودرو مشکلات فراوانی برای برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند.

وی افزود: در برخی موارد ارکان اصلی خودرو عوض شده و یا خودرو تصادف شدید بالای ۶۰ درصد داشته است و لذا به از لحاظ پلیس ایمنی و استاندارد لازم را برای شماره گذاری ندارد و خریدار عملاً نمی تواند خودرو را تعویض پلاک کند. در این حال فروشنده پول خودرو را گرفته و خریدار متضرر می شود.

رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا افزود: از سوی دیگر پیش آمده است که خودرو سرقتی بوده و مشکلات زیادی برای خریدار ایجاد شده و فروشنده نیز متواری گشته است.

وی خاطرنشان کرد: در موارد برعکس هم فروشنده وکالت داده و خریدار تعویض پلاک نکرده و تخلفات رانندگی که در این مدت مرتکب شده در کد ملی فروشنده نشسته و جریمه ها برای فروشنده آمده است.

وی تاکید کرد: اکیداً توصیه می کنیم خریدار و فروشنده خودرو باید حتما ابتدا به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک مراجعه کرده و پس از کنترل خودرو و مدارک مربوطه تعویض پلاک کنند.

رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور ناجا یادآور شد: تأکید می‌کنیم با توجه به مشکلات یاد شده فروشندگان و خریداران خودرو از دادن و گرفتن وکالت تعویض پلاک جدا خودداری کنند تا متضرر نشوند.