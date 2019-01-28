یک میلیون اصله درخت در مازندران کاشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رازجویان صبح دوشنبه در حاشیه آغاز طرح نهضت درختکاری در استان با اشاره به آغاز طرح میراث ماندگار در سطح استان اظهار داشت: در این طرح که تا پایان اسفندماه ادامه خواهد داشت یک میلیون اصله درخت در حاشیه راه های مواصلاتی استان کاشت می شود.

وی افزود: در اولین روز اجرای این طرح با همکاری ادارات از جمله منابع طبیعی، محیط زیست و غیره و با مشارکت سمن ها و دانش آموزان نسبت به غرس درخت اقدام شده است.

رازجویان تصریح کرد: یک میلیون اصله درخت در حاشیه راهها و فضای شهری غرس می شود و نگهداری این نهال ها با منابع طبیعی است.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران یادآور شد: گام دوم طرح میراث ماندگار، پاکسازی حریم راههای از زباله خواهد بود تا برای میزبانی از مسافران نوروزی آماده شویم.

عباسعلی رضایی فرماندار ساری نیز گفت: ۸۰ هزار صاله نهال در مدخل ورودی شهرها و روستاها غرس می شود و امروز ۵۰۰ نهال در حاشیه مسیر ساری – قائمشهر غرس می شود.