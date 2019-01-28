تبانی باگیرندگان تسهیلات راقبول ندارم/باحضورغندالی همه چیز عوض شد

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی بخشایش متهم ردیف اول این پرونده در آخرین دفاعیات خود در دادگاه گفت: ادعای تبانی با گیرندگان تسهیلات به صورت کلی مطرح شده و آن را رد می کنم از دادگاه هم تقاضای برایت دارم.

متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه گفت: عمده مطالب دفاعیات اینجانب در دادسرا مورد توجه قرار نگرفته است.

بخشایش ادامه داد: در مسئله اعطای تسهیلات به مدیران کارتن خواب بنده هیچ نقشی نداشته و در جلسه مذکور در این رابطه حضور نداشتم.

این متهم در پاسخ به این سوال قاضی که در طول مدیریت خود چند بار به دبی سفر می کردید؟ گفت: دو الی سه بار.

قاضی مسعودی در واکنش به این سخن متهم گفت: شما پیشتر اعلام کردید که هر آخر هفته به دبی می رفتید.

بخشایش در ادامه دفاعیات خود گفت: دختر بنده در آنجا مشغول به تحصیل بود اما بیشتر سفرهای من کاری بود.

وی افزود: با حضور غندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان همه چیز عوض شد. ما را هم تحت فشار قرار دادند. جریانی به دنبال این بوده و هستند که در این پرونده با اعمال فشار، مسببان اصلی را تبریه کنند. برنامه این است. این افراد در هیات دولت و در جاهای دیگر به دنبال فشار هستند.

وی افزود: جریانی وظایف را تقسیم کردند که به همدیگر کمک کنند و پرونده تشکیل شود و برای من از سال ۹۱ تا ۹۴ بنویسند.

نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در رابطه با ویلای محل جلسات تان در دبی توضیح دهید.

بخشایش توضیح داد: در جلسه ای فردی از سوی دلاویز از من در رابطه با خرید بانک کفالت سوالاتی داشت.