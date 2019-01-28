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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۹

متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه:

تبانی باگیرندگان تسهیلات راقبول ندارم/باحضورغندالی همه چیز عوض شد

تبانی باگیرندگان تسهیلات راقبول ندارم/باحضورغندالی همه چیز عوض شد

متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه آخرین دفاعیات خود را در دادگاه مطرح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ علی بخشایش متهم ردیف اول این پرونده در آخرین دفاعیات خود در دادگاه گفت: ادعای تبانی با گیرندگان تسهیلات به صورت کلی مطرح شده و آن را رد می کنم از دادگاه هم تقاضای برایت دارم.

متهم ردیف اول پرونده بانک سرمایه گفت: عمده مطالب دفاعیات اینجانب در دادسرا مورد توجه قرار نگرفته است.

بخشایش ادامه داد: در مسئله اعطای تسهیلات به مدیران کارتن خواب بنده هیچ نقشی نداشته و در جلسه مذکور در این رابطه حضور نداشتم.

این متهم در پاسخ به این سوال قاضی که در طول مدیریت خود چند بار به دبی سفر می کردید؟ گفت: دو الی سه بار.

قاضی مسعودی در واکنش به این سخن متهم گفت: شما پیشتر اعلام کردید که هر آخر هفته به دبی می رفتید.

بخشایش در ادامه دفاعیات خود گفت: دختر بنده در آنجا مشغول به تحصیل بود اما بیشتر سفرهای من کاری بود.

وی افزود: با حضور غندالی در صندوق ذخیره فرهنگیان همه چیز عوض شد. ما را هم تحت فشار قرار دادند. جریانی به دنبال این بوده و هستند که در این پرونده با اعمال فشار، مسببان اصلی را تبریه کنند. برنامه این است. این افراد در هیات دولت و در جاهای دیگر به دنبال فشار هستند.

وی افزود: جریانی وظایف را تقسیم کردند که به همدیگر کمک کنند و پرونده تشکیل شود  و برای  من  از سال ۹۱ تا ۹۴ بنویسند.

نماینده دادستان تهران خطاب به متهم گفت: در رابطه با ویلای محل جلسات تان در دبی توضیح دهید.

بخشایش توضیح داد: در جلسه ای فردی از سوی دلاویز از من در رابطه با خرید بانک کفالت سوالاتی داشت.

کد مطلب 4525906

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