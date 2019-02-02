به گزارش خبرگزاری مهر؛ مهدی جمالی نژاد معاون عمران، توسعه شهری و روستایی وزارت کشور، در حاشیه شروع عملیات اجرایی ۴۰ هزار پروژه عمرانی زود بازده کم هزینه در مناطق محروم و کم برخوردار، گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در کنار افتتاح بیش از ۲۲ هزار و ۳۰۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان و ۷۸۸۰ پروژه عمرانی و خدماتی در سطح روستاهای کشور، سرعت قطار پروژه های عمرانی نه تنها کم نشده بلکه با شروع بیش از ۴۰ هزار پروژه عمرانی کم هزینه و زودبازده با تمرکز بر حوزه های زیرساختی آب، اشتغال و مسکن محرومین، ریل گذاری و شتاب بیشتری یافت.

وی در این مراسم که همراهی استانداران سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس دنبال شد، افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری در کمک به عمران و آبادانی روستاهای کشور و با استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت های مردمی و استفاده از قابلیت‌های جوانان پرتلاش و جهادگر و تقویت فرهنگ کار و تلاش در سطح جامعه، این ۴۰ هزار پروژه محرومیت‌زدای عمرانی با ۲۸ عنوان در عرصه های کشاورزی، آب و فاضلاب، سلامت و بهداشت، آموزش، فرهنگی، ورزشی و... در نیمه اول سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

گفتنی است؛ کلنگ زنی پروژه های جدید در حالی انجام شد که در دهه فجر امسال بیش از ۲۲ هزار و ۳۰۰ پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان مشتمل بر ۷۸۸۰ پروژه عمرانی و خدماتی توسط دهیاری ها در مناطق روستائی افتتاح می شود.