لایحه فعلی تامین امنیت زنان مشکلات اجرایی خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه جلسه مسئولان عالی دستگاه قضایی در رابطه با مباحث مطرح شده در این جلسه اظهار کرد: امروز قبل از ورود به دستور کار جلسه در خصوص موضوع گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم مباحثی مطرح شد؛ از جمله اینکه دادستان کل کشور با توجه به دستورالعملی که اخیراً در این زمینه ابلاغ شده است توضیحاتی بیان کردند و از نحوه توزیع و نظارت بر توزیع گلایه‌مند بودند؛ چراکه یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد بحث توزیع و نظارت بر توزیع است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز تاکید داشتند که با توجه به شرایط کنونی جامعه و در عین حال که دولت در حال تلاش است، باید این تلاش مضاعف شود که آنچه در شان مردم انقلابی و متدین است رعایت شود و از این گرفتاری‌هایی که مردم با آن مواجه هستند کاسته شود.

لزوم اقدامات فوق العاده در مقابله با مسئله گرانی

وی گفت: در خصوص مسئله گرانی حتماً باید یکسری اقدامات فوق العاده انجام شود؛ از جمله اینکه از وزیر محترم دادگستری که تعزیرات تحت مسئولیت وی است، خواسته شد که تعزیرات را کمک کنند و نیروی بیشتری را برای نظارت و کنترل در اختیارشان قرار دهند که وزیر دادگستری هم قول دادند و اعلام کردند برای این موضوع نیروی بیشتری را دراختیار تعزیرات قرار خواهند داد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مسئله دیگر اینکه به دادستان‌ها تاکید شد که حتماً تعزیرات را کمک کنند و در خصوص برخورد با متخلفین به هیچ وجه کوتاهی نکنند؛ به طوری که حتی تعبیر کردند که در شرایطی که مردم در سختی هستند اگر کسانی باشند که به صورت عمده گرانفروشی کرده و یا به صورت غیرقانونی نیازمندی‌ها و کالاهای اساسی مردم را از کشور خارج کنند چه بسا در حد مفسد فی الارض باشند و دادستان‌ها هم باید به این موضوع توجه داشته باشند.

ورود دادستان کل کشور به تخلفات توزیع و قیمت گذاری

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: همچنین توصیه شد که دادستان کل کشور از وزارتخانه‌ها و از دستگاه‌های ذی ربط دعوت کند تا نسبت به توزیع، قیمت گذاری، تامین کالا و برخورد با افراد مفسد اقدامات لازم را صورت دهند. در این خصوص ۴ مرحله وجود دارد که یک مرحله، مرحله تامین است که وزارت جهاد می‌گوید ما به اندازه کافی کالا داریم. مرحله بعد، توزیع و دیگری قیمت‌گذاری است و یک بحث هم تخلفاتی است که در این مسیر صورت می‌گیرد. لذا قرار شد که از دستگاه‌های مختلف دعوت شود و بخواهند که در توزیع، نظارت و قیمت گذاری‌ها اگر مشکلی وجود دارد رسیدگی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد دادستان‌ها و بازرسی کل و سایر دستگاه‌های نظارتی دست به دست هم دهند که اگر کسانی در این خصوص تخلفی مرتکب شدند با آن‌ها برخورد شود.

وی در ادامه به موضوع لایحه تامین امنیت زنان اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز در خصوص لایحه امنیت زنان بحث و تبادل نظر شد که البته دو جلسه قبل هم در این خصوص طرح مباحث و تبادل نظر صورت گرفته بود.

معاون اول دستگاه قضا ادامه داد: در این خصوص همان طور که قبلاً هم بیان کردم حاضرین در جلسه، به این لایحه مشکلات عمده‌ای را وارد دانستند. در جلسه قبل این مسئله مطرح شد که آیا امکان اصلاح لایحه وجود دارد یا خیر که در همان جلسه اعلام شد که یک کمیته روی این لایحه کار کند و اگر لازم باشد با دولت هم هماهنگی صورت گیرد که ببینند آیا این مشکلات عدیده‌ای که در این لایحه وجود دارد قابل رفع است یا خیر.

وی گفت: در جلسه امروز نظراتی در این خصوص مطرح شد و نهایتاً قرار بر این شد که فعلاً کمیته مشترک که از هفته قبل تشکیل شده است، مواردی را که حداقل قابل اصلاح است در اولویت قرار دهد و آن‌هایی که به نظر می‌رسد مطلقاً قابل اصلاح نیست یا حذف کنند و یا به آن موادی را اضافه کنند.

لزوم اصلاح در لایحه مقابله با خشونت زنان

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این لایحه اولاً برخی موارد دیده نشده است که حتماً باید به آن‌ها توجه شود؛ دوماً این که برخی از موارد که در این لایحه جرم انگاری شده است اکنون در قانون مجازات اسلامی ما وجود دارد و نیازی به قانون مجدد نیست و این‌ موارد قرار شد که یا حذف شود و یا اگر نیاز است اصلاح گردد.

وی ادامه داد: موارد دیگری هم وجود دارد که خیلی مبهم و کلی است و فردا ممکن است برای کسانی که می‌خواهند مجری این قانون باشند به علت این که جای تفسیر بسیار وجود دارد گرفتاری‌هایی ایجاد شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: مثلاً تعریف شده است که اصلاً این خشونت به چه معناست و یا مثلاً برخی از عبارات مثل آزار روحی و روانی در این لایحه وجود دارد که دارای ابهاماتی هستند که باید این ابهامات روشن گردد.

لزوم حمایت از طبقات آسیب پذیر

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: قوه قضاییه صددرصد قائل به این است که ما در خصوص آزار و اذیتی که نسبت به طبقات آسیب پذیر مثل کودکان و زنان وجود دارد باید حتماً اقدامات جدی صورت دهیم و مجلس، دولت و قوه قضاییه باید اقداماتی داشته باشند؛ لذا در خصوص حمایت از زنان هم همینگونه است و احیاناً در مورد آزاری که به زنان می‌رسد اگر در قوانین ما خلاء وجود دارد باید برطرف شود.

معاون دستگاه قضا در بخش پایانی سخنان خود گفت: اکنون بحث این است که آیا این لایحه هدف مورد نظر را تامین می‌کند یا خیر و آیا مشکلاتی را در اجرا خواهیم داشت یا خیر. پس اکنون موضوع این است که این لایحه کل هدف را تامین نمی‌کند و در اجرا هم ممکن است با مشکلات عدیده‌ای روبرو شویم، بنابراین در این زمینه در حال کار هستیم که انشاءالله این بحث‌ها در جلسات بعدی ادامه پیدا خواهد کرد که ببینیم نتیجه به کجا خواهد رسید.