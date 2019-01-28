ژن مسئول گسترش سرطان پروستات شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یافته های این مطالعه، هدف قراردادن این ژن می تواند به عمر طولانی تر بیماران سرطانی کمک کند.

محققان با بررسی موش های آزمایشگاهی دریافتند وجود ژن NSD۲ در زمان پیشروی سرطان نقش دارد و می توان با خاموش کردن این ژن در سلول های تومور موش، به شکل قابل توجهی موجب کاهش پیشروی سرطان شد.

«آنتونینا میتروفانووا»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده سلامت راتگرز نیوجرزی، در این باره می گوید: «اگر ما بتوانیم در زمان تشخیص سرطان، زمان احتمالی پیشرفت سرطان را هم مشخص نماییم، می توانیم برنامه درمانی هدفمندی را آغاز کرده و احتمال پیشروی بیماری را کاهش دهیم.»

در حال حاضر محققان بر تولید دارویی به منظور هدف قرار دادن NSD۲ تاکید دارند.