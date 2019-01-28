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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۵۱

یافته تحقیقاتی نشان می دهد؛

ژن مسئول گسترش سرطان پروستات شناسایی شد

ژن مسئول گسترش سرطان پروستات شناسایی شد

نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که یک ژن خاص در تومورهای سرطانی پروستات می تواند نشان دهد که چه زمانی سرطان در معرض ریسک بالا پیشرفت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق یافته های این مطالعه، هدف قراردادن این ژن می تواند به عمر طولانی تر بیماران سرطانی کمک کند.

محققان با بررسی موش های آزمایشگاهی دریافتند وجود ژن NSD۲ در زمان پیشروی سرطان نقش دارد و می توان با خاموش کردن این ژن در سلول های تومور موش، به شکل قابل توجهی موجب کاهش پیشروی سرطان شد.

«آنتونینا میتروفانووا»، سرپرست تیم تحقیق از دانشکده سلامت راتگرز نیوجرزی، در این باره می گوید: «اگر ما بتوانیم در زمان تشخیص سرطان، زمان احتمالی پیشرفت سرطان را هم مشخص نماییم، می توانیم برنامه درمانی هدفمندی را آغاز کرده و احتمال پیشروی بیماری را کاهش دهیم.»

در حال حاضر محققان بر تولید دارویی به منظور هدف قرار دادن NSD۲ تاکید دارند.

کد مطلب 4526625

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