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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۰۳

ایمان گودرزی با مهر مطرح کرد؛

پرسنل اداره سوم ساواک چه کسانی بودند/ شکنجه‌گر در برابر شکنجه‌شده

پرسنل اداره سوم ساواک چه کسانی بودند/ شکنجه‌گر در برابر شکنجه‌شده

کارگردان مستند «پرسنل اداره سوم» از تولید مستندی سخن گفت که در آن شکنجه‌گر ساواک را در برابر شکنجه‌شده‌ها قرار داده است.

ایمان گودرزی مستندساز با اشاره به مستند «پرسنل اداره سوم» که به ساواک می‌پردازد به خبرنگار مهر گفت: شبکه من و تو چند سالی است مستندهایی درباره انقلاب ۵۷، ملکه و... نمایش می‌دهد که البته از طرف بی‌بی‌سی ساخته شده است.

وی ادامه داد: نه تنها من و تو بلکه دیگر شبکه‌های ماهواره‌ای معاند چند سالی است که درباره فضای حکومتی گذشته مستندهایی تولید می‌کنند که برای تحریف و تطهیر تاریخ پهلوی است و شاید برای مخاطبانشان تا حدی هم توانسته اند به هدف مورد نظر خود برسند و ما که در جریان تاریخ واقعی برخی اتفاقات هستیم کمتر دست به تهیه آثار تصویری و مستند زده ایم.

این مستندساز با اشاره به دلیل ساخت «پرسنل اداره سوم» بیان کرد: پرویز ثابتی که در زمان شاه رییس اداره سوم ساواک بود و توانست فرار کند و بعد از ۴۰ سال کتابی نوشت و منتشر کرد که سخنان گفته شده در این کتاب انگیزه‌ای شد تا من هم سراغ ساخت این مستند بروم.  

وی در توضیحی نسبت به اداره سوم ساواک عنوان کرد: ساواک ۹ اداره کل داشت که حدود ۷ اداره کل در آن زمان با انقلاب همکاری کرد اما اداره سوم ساواک وظیفه‌اش امنیت داخلی کشور بود و همه شکنجه‌ها مربوط به این اداره بود. پرسنل این اداره یا فرار کردند یا خودکشی کردند یا توسط مردم دستگیر شدند.

گودرزی درباره پرسنل دیگر اداره‌های ساواک تصریح کرد: اینگونه نبود که همه ساواکی‌ها اعدام شوند و بیشتر بخشی از آن‌ها که در اداره سوم ساواک بلاهای زیادی را بر سر مردم آوردند به مجازات رسیدند.

وی یادآور شد: پرویز ثابتی در کتاب خود این شکنجه‌ها را تطهیر کرد و گفت شکنجه‌ای در کار نبوده است و هر چه گفته می‌شود ساخته و پرداخته حکومت است.

این مستندساز درباره مستند «پرسنل اداره سوم» یادآور شد: مستند «پرسنل اداره سوم» درباره شخصی است که بعد از چند دهه که از انقلاب گذشته به ایران بازگشته و با شکنجه‌شده‌ها رو به رو شده است. این فرد یکی از مقامات بلندپایه ساواک است که در شکنجه و بازجویی نقش کلیدی داشته و چند سال پیش به ایران بازگشته بود.

وی در پایان گفت: ما در این مستند شکنجه شده ها را هم پیدا کرده ایم و او را در مقابل آنها قرار می دهیم.

این مستند که کاری از گروه مستند مرکز بسیج رسانه ملی است امشب نهم بهمن ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش می‌شود.

کد مطلب 4526854
عطیه موذن

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