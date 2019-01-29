ایمان گودرزی مستندساز با اشاره به مستند «پرسنل اداره سوم» که به ساواک میپردازد به خبرنگار مهر گفت: شبکه من و تو چند سالی است مستندهایی درباره انقلاب ۵۷، ملکه و... نمایش میدهد که البته از طرف بیبیسی ساخته شده است.
وی ادامه داد: نه تنها من و تو بلکه دیگر شبکههای ماهوارهای معاند چند سالی است که درباره فضای حکومتی گذشته مستندهایی تولید میکنند که برای تحریف و تطهیر تاریخ پهلوی است و شاید برای مخاطبانشان تا حدی هم توانسته اند به هدف مورد نظر خود برسند و ما که در جریان تاریخ واقعی برخی اتفاقات هستیم کمتر دست به تهیه آثار تصویری و مستند زده ایم.
این مستندساز با اشاره به دلیل ساخت «پرسنل اداره سوم» بیان کرد: پرویز ثابتی که در زمان شاه رییس اداره سوم ساواک بود و توانست فرار کند و بعد از ۴۰ سال کتابی نوشت و منتشر کرد که سخنان گفته شده در این کتاب انگیزهای شد تا من هم سراغ ساخت این مستند بروم.
وی در توضیحی نسبت به اداره سوم ساواک عنوان کرد: ساواک ۹ اداره کل داشت که حدود ۷ اداره کل در آن زمان با انقلاب همکاری کرد اما اداره سوم ساواک وظیفهاش امنیت داخلی کشور بود و همه شکنجهها مربوط به این اداره بود. پرسنل این اداره یا فرار کردند یا خودکشی کردند یا توسط مردم دستگیر شدند.
گودرزی درباره پرسنل دیگر ادارههای ساواک تصریح کرد: اینگونه نبود که همه ساواکیها اعدام شوند و بیشتر بخشی از آنها که در اداره سوم ساواک بلاهای زیادی را بر سر مردم آوردند به مجازات رسیدند.
وی یادآور شد: پرویز ثابتی در کتاب خود این شکنجهها را تطهیر کرد و گفت شکنجهای در کار نبوده است و هر چه گفته میشود ساخته و پرداخته حکومت است.
این مستندساز درباره مستند «پرسنل اداره سوم» یادآور شد: مستند «پرسنل اداره سوم» درباره شخصی است که بعد از چند دهه که از انقلاب گذشته به ایران بازگشته و با شکنجهشدهها رو به رو شده است. این فرد یکی از مقامات بلندپایه ساواک است که در شکنجه و بازجویی نقش کلیدی داشته و چند سال پیش به ایران بازگشته بود.
وی در پایان گفت: ما در این مستند شکنجه شده ها را هم پیدا کرده ایم و او را در مقابل آنها قرار می دهیم.
این مستند که کاری از گروه مستند مرکز بسیج رسانه ملی است امشب نهم بهمن ساعت ۲۰ از شبکه مستند پخش میشود.
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