شهردارتهران قبل از هفته آینده لایحه بودجه ۹۸ را به شورا ارائه کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه شنبه با اشاره به اینکه شورا برای بررسی بودجه به یک ماه زمان نیاز دارد، اظهار داشت: بعد از آن که لایحه بودجه به شورا ارائه شد، اعضا ۵ روز فرصت دارند نظرات خود را نسبت به لایحه ارائه کنند و بعد از آن رسیدگی به تبصره ها آغاز می شود و در مجموع برای رسیدگی به تبصره ها و بودجه شرکت ها و سازمان ها، ما حدود ۳۰ روز زمان لازم داریم اگر تا هفته آینده این لایحه به شورا ارائه نشود ما دچار مشکل می شویم بنابراین از شهردار تهران می خواهم تا قبل از جلسه روز یکشنبه، لایحه بودجه ۹۸ را به شورا ارائه کنند.

محسن هاشمی در حاشیه جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به حواشی ایجاد شده در خصوص عوارض دریافت شده از محدوده زوج و فرد گفت: این مصوبه در جلسه هیئت رئیسه امروز با حضور کمیسیون حمل و نقل و معاون حمل و نقل شهرداری مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: این قانون از جمله قانون های نامأنوسی است که نیاز دارد کارشناسان در مورد آن تفسیر کنند.