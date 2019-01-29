حسام اینانلو «نقاشی صداها» را اجرا می کند/ همراهی دودوک و کمانچه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسام اینانلو و رضا عسگرزاده قرار است جدیدترین اجرای خود را در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه ببرند. این اجرا با همنشینی کمانچه و دودوک همراه خواهد بود.
حسام اینانلو آهنگساز و نوازنده کمانچه درباره این اجرا توضیح داد: این اجرا که قرار است با همراهی رضا عسگرزاده (نوازنده دودوک) روی صحنه برود، تفاوتهای زیادی با اجراهای قبلی ما دارد. این بار در این اجرا، افکتهای صوتی، پدهای الکترونیک و فضاسازیهای صوتی فضای متفاوتی را برای مخاطبان به وجود می آورد.
این هنرمند گفت: انگارههای صوتی به صورت مینیمال و نشانهای در هم تنیده میشوند و تصویری خیالگونه را رقم میزنند. گاه کمانچه از ساختار کلاسیک خود فاصله گرفته و گاه به ساختار سنتی شانه میزند و از طرفی دودوک نیز فضایی مهآلود و خاکستری را در نقاشیِ صداها ایجاد میکند.
کنسرت «کمانچه و دودوک» حسام اینانلو و رضا عسگرزاده ساعت ۲۱:۳۰ روز شنبه ۲۷ بهمن در فرهنگسرای نیاوران برگزار خواهد شد.
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