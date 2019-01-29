کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران آغاز شد/افزایش پیشرفت اپتیک

به گزارش خبرنگار مهر، این کنفرانس پیش از ظهر سه شنبه در سالن کنفرانس مرکز منطقه ای و اطلاع رسانی علوم و فناوری با حضور صاحب نظران و اساتید فیزیک دانشگاه های کشور آغاز شده که تا ۱۱ بهمن ماه جاری ادامه دارد.

در پیوند با این رویداد علمی و تخصصی دبیر کمیته اجرایی به خبرنگار مهر گفت: کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و مهندسی و فناوری فوتونیک ایران یکی از قدیمی ترین رویدادهای علمی کشور به شمار می رود که ربع قرن سابقه دارد.

دکتر محمود حسینی فرزاد با بیان اینکه کنفرانس در ۱۷ محور برگزار می شود، افزود: روز گذشته در بخش فیزیک دانشگاه شیراز، پردیس ارم ۶ کارگاه با حضور دست کم ۷۰ نفر برگزار شد.

برگزاری کارگاه هایی در زمینه ۴ نرم افزار اپتیک و فوتونیک

وی اضافه کرد: این کارگاه ها در زمینه ۴ نرم افزار در رابطه اپتیک و فوتونیک برپا شد؛ این نرم افزاها که در علم فوتونیک مهم به شمار می روند در زمینه «برهم کنش نور» و «اینتراکشن» این دو را شبیه سازی می کنند.

دانشیار بخش فیزیک دانشگاه شیراز همچنین از برگزاری ۲ کارگاه دیگر در زمینه عکسبرداری سلول های سرطانی که مربوط به بیوفیزیک و بیوفوتونیک می شود و سلول های خورشیدی و فناوری های نوین این سلول ها خبر داد و افزود: شیوه استفاده مواد در «ال.ای.دی» ها نیز در قالب یک کارگاه برگزار می شود.

وی محورهای کنفرانس را نام برد و گفت: در زمینه اپتیک هندسی، غیرخطی، کوانتومی، جو، بیو فوتونیک، نوری، سلول های خورشیدی، افراره های فرامواد، افزاره(Device)های پلاسمونی، افراره های فیبر نوری، افزاره های بلور فوتونی، افزاره های نوری تراهرتز، افزاره های نوری گرافنی، افزاره های نوری نیمه رسانا، افزاره های نوری آلی و پلیمری، نانوساختارهای نوری و پلاسمونی و تصویربرداری سه بعدی(هولوگرافی) در یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران و بیست و پنجمین کنفرانس ملی اپتیک و فوتونیک بحث و گفت و گو می شود.

دبیر کمیته اجرایی با بیان اینکه رویداد یادشده به پشتوانه انجمن ملی اپتیک و فوتونیک ایران برگزار می شود، گفت: کمیته علمی کنفرانس به دبیری دکتر محمدکاظم توسلی با حضور ۸ چهره علمی و دانشگاهی به بررسی مقالات رسیده پرداختند و در نهایت ۳۰۹ مقاله پذیرفته شد که ۲۴۰ مورد آن پوستر است که در ۲ نشست ارایه می شود.

وی از بررسی ۱۲۰ پوستر در روز گذشته با حضور استادان و دانشجویان بخش فیزیک دانشگاه شیراز خبر داد و افزود: چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶.۳۰ نیز ۱۲۰ پوستر دیگر بررسی می شود.

ماهواره هایی که ایران می سازد حاصل دانش فوتونیک است

دانشیار بخش فیزیک دانشگاه شیراز با بیان اینکه برگزاری کنفرانس یادشده به پیشرفت علم اپتیک و فوتونیک کمک شایانی در ایران کرده است، درخصوص جایگاه کشور ماه در رتبه بندی جهانی به واسطه این دانش به خبرنگار مهر، گفت: بخش عمده ای از ماهواره هایی که ایران می سازد و به فضا می فرستد حاصل پیشرفت دانش فوتونیک می باشد؛ عکسبرداری و سامانه های لیزری این ماهواره ها بر اساس علم یادشده است.

حسینی فرزاد از پیشرفت علم اپتیک و فوتونیک پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه در سال های اخیر نام برد و گفت: تعداد شرکت های دانش بنیان در زمینه اپتیک و فوتونیک افزایش یافته، گرچه همت دولت و سیاستمداران را می طلبد که سرمایه گذاری پایه و اساسی در این زمینه شود تا این دانش رابه حدی برسانیم که در رقابت با دنیا قرار گیرد.

وی با این حال رشد این دانش را فزاینده دانست و افزود: نیاز داریم که سرمایه گذاری کلانی در این باره انجام دهیم زیرا کشورهای صاحب این دانش پول های بسیاری صرف آن می کنند.

دانشیار بخش فیزیک دانشگاه شیراز پیشینه دانش اپتیک و فوتونیک را در ایران در پیوند با تلاش های دکتر محمود حسابی دانست و عنوان کرد: دکتر حسابی به عنوان پدر علم فیزیک ایران اولین درس های اپتیک را که در دانشگاه ها داده شده را پایه گذاری کرده است و از پیش از پیروزی انقلاب این بحث ها را داشتیم.

در مقایسه با پیشرفت دنیا در این باره باید بیشتر و با شتاب کار کنیم

حسینی فرزاد با این وجود افزود: اکنون شمار آزمایشگاه هایی که در زمینه اپتیک و فوتونیک در دانشگاه های کشور وجود دارد قابل مقایسه با پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نیست، اما در مقایسه با پیشرفت دنیا در این باره باید بیشتر و با شتاب کار کنیم.

وی، اضافه کرد: توصیه پروفسور عبدالسلام، دانشمند نوبلیست پاکستانی به ایرانی ها همیشه این بوده که باید در فیزیک به ویژه اپتیک و فوتونیک پیش بروید تا بتوانید به دنیا برسید و پیشرفت خوبی داشته باشید، بدین خاطر بسیاری از نخبگان کشور به دلیل کمبود امکانات در این زمینه جذب کشورهای صاحب دانش در این رابطه می شوند، درحالیکه در بخش های ماهواره، لیزر، تراهرتز و علم فوتونیک ایرانی ها مطرح و دارای ذهن، اندیشه و ایده های خوبی هستند.