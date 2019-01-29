ظریف درگذشت دبیرکل حزب موتلفه اسلامی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیامی درگذشت «محمد نبی حبیبی» دبیرکل حزب موتلفه اسلامی را تسلیت گفت.
متن پیام ظریف به شرح زیر است:
«انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت یکی از مبارزان پیشتاز انقلاب اسلامی مرحوم محمد نبی حبیبی که در چهار دهه خدمت صادقانه در جایگاه های مختلف منشاء خدمات ارزشمند بوده و تجربه گرانبهایی را به نسل های دوم و سوم انقلاب در جایگاه دبیرکلی یکی از قدیمیترین احزاب سیاسی ایران منتقل کردند موجب حزن و اندوه اینجانب شد.
این مصیبت را به همه یاران و دوستان بویژه خانواده و بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم و برایشان از درگاه الهی رحمت و مغفرت و همنشینی با امام و شهدا و دیگر صالحان مسئلت میکنم.»
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