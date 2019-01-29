کشف ۷۰ هکتار زمین خشخاش با تصاویر ماهواره ای

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی با تأکید بر اینکه کارهای مهمی در تولید ماهواره و ارتقای دانش فضایی با جدیت در حال پیگیری است، افزود: اولین کنفرانس توسعه کاربردهای دانش فضایی که امروز توسط دانشگاه علم و صنعت پایهریزی شده است، میتواند به دستاوردهای مهمی در حوزه کشاورزی، صنعت، محیطزیست، مدیریت منابع آب و اشتغالزایی بینجامد.
آذری جهرمی گفت: در هفته فضایی، آغاز احداث اولین پارک فناوری کسب و کارهای فضاپایه را در مازندران خواهیم داشت.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: این پارک میتواند به استقرار شرکتهای فضاپایه و توانمند در این حوزه در راستای توسعه کاربردهای فناوری فضایی بینجامد و با حمایت دولت از این توانمندیها، شاهد آن خواهیم بود که تلاش ۲۵ سال اخیر دانشمندان فضایی در زندگی روزمره مردم، مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: برخی رسانههای خارجی قصد دارند که فعالیتهای صلحآمیز فضایی ایران را که برای توسعه کشور انجام میشود، به صورت نادرست سیاهنمایی کنند.
آذری جهرمی همچنین با اشاره به کاربردهای فناوری فضایی و پایش ماهوارهها از سطح زیرکشت محصولات کشاورزی خاطرنشان کرد: برای مثال با استفاده از تصاویر ماهوارهای، ۷۰ هکتار زمین که مبادرت به کشت خشخاش میکردند، در کشور از طریق این تصاویر کشف شد.
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