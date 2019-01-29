فقدان شخصیت هایی مانند«محمدنبی حبیبی»برای فضای سیاسی یک ضایعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، الیاس حضرتی قائم مقام حزب اعتماد ملی طی پیامی ضمن تسلیت درگذشت دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، فقدان شخصیت‌هایی مانند «محمدنبی حبیبی» را برای جامعه سیاسی کشور یک ضایعه دانست.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

محمد نبی حبیبی، از نیروهای باسابقه انقلابی و دبیرکل حزب موتلفه اسلامی از میان ما رفت.

آنچه درباره این چهره سرشناس سیاسی باید مورد توجه باشد، باورمندی به فعالیت تشکیلاتی و حزبی است. او از نخستین کسانی است که تلاش برای ایجاد نظام حزبی و تقویت فرهنگ تحزب در کشور را در دستور کارش قرار داد و تا پایان حیاتش به کار حزبی مشغول بود و از این لحاظ فضل تقدم بر دیگران دارد.

درگذشت این فعال سیاسی را به خانواده و همراهان و همه فعالان حزبی ایشان تسلیت عرض می کنم و نبود شخصیت هایی مانند حبیبی را برای جامعه و فضای سیاسی کشور یک ضایعه می دانم و این علیرغم اختلافات جدی در مواضع و دیدگاه های میان ماست.

خداوند ایشان را رحمت کند و به خانواده و همراهان ایشان صبوری عنایت کند.»