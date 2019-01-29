بنیاد روشندلان اصفهان، میزبان ۴۰ حافظ روشندل عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمرتضی نیکزاد، مدیرعامل بنیاد روشندلان اصفهان از برپایی دوره آموزشی ارتقای مهارت‌های قرآنی نابینایان قاری و حافظ کشور عراق خبر داد و گفت: در آستانه فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروی شکوهمند انقلاب اسلامی و به فضل و مدد الهی، بنیاد روشندلان اصفهان، از تاریخ ۱۳ لغایت ۱۸ بهمن ماه میزبان ۴۰ نفر از قاریان و حافظان نابینا و همراهانشان از کشورعراق خواهد بود.

وی با بیان اینکه جامعه هدف این دوره آموزشی که برای نخستین بار، در ایران برگزار خواهد شد، حافظان قرآن کشور عراق هستند، گفت: در این دوره تلاش کردیم از دانش و توانمندی اساتید کشوری و بین المللی قرآن کریم بهره مند شویم، بر همین اساس، اساتیدی از جمله جناب دکتر ستوده نیا، دکتر مهاجر، دکتر خاقانی، استاد شاهمیوه، استاد همدانیان و استاد همدانیان در برپایی این دوره، با بنیاد روشندلان همکاری خواهند داشت.

مدیرعامل بنیاد روشندلان خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان در این دوره آموزشی، علاوه بر بهره مندی از دوره‌های تکمیلی و تخصصی تجوید، صوت و لحن، نغمه شناسی، روش‌های تثبیت حفظ، دوره‌های فراگیری کار با کامپیوتر نیز زیر نظر اساتید و مدرسین بنیاد فرا خواهند گرفت.

وی افزود: همچنین برای عزیزانی که نیازمند مطالعه قرآن کریم به خط بریل هستند نیز یک دوره بریل آموزی در نظر گرفته شده است. فراگیری روش کار با چاپگرهای بریل ایرانی نیز از جمله برنامه‌های این دوره آموزشی خواهد بود.

نیکزاد در ادامه خاطر نشان کرد: بازدید از آثار باستانی و اماکن تاریخی فرهنگی اصفهان، آشنایی با دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و بازدید از مؤسسات قرآنی اصفهان، از جمله برنامه فرهنگی این گردهمایی خواهد بود.

وی در پایان گفت: تا کنون علی رغم مکاتباتی که با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف داشتیم، تنها اداره کل بهزیستی استان اصفهان، جهت مشارکت و همکاری با بنیاد اعلام آمادگی کرده است که امیدواریم، نهادهای فرهنگی دیگر در دوره‌های آتی این گردهمایی ورود و با ما همکاری کنند.

گفتنی است، بنیاد روشندلان اصفهان، در میدان قدس، ابتدای خ علامه مجلسی، روبروی شیرینی فروشی شاهین، ک مرتضی صفاتاج، کوچه ۱۲، پلاک ۵۲۳ واقع شده است.

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