۱۸ کیلوگرم مرفین در همدان کشف شد/ دستگیری یک متهم

سردار بخشعلی کامرانی صالح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی تلاش های اطلاعاتی و هوشمندانه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان یک محموله مواد مخدر که از استان های مرکزی به سمت استان های غربی کشور در حال انتقال با یک دستگاه خودرو سواری بود، شناسایی شد.

وی افزود: این خودرو در ورودی شهر همدان متوقف و در بازرسی از آن ۱۸ کیلوگرم مرفین کشف و یک متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه نیروی انتظامی همواره با سوداگران مرگ مبارزه کرده و در این راه شهدا زیادی نیز تقدیم امنیت و سلامت جامعه شده است، گفت: طرح مبارزه با خرده فروشان مواد مخدر در شهرستان بهار اجرا شد.

وی از دستگیری ۵ خرده فروش مواد مخدر در شهرستان بهار خبر داد و گفت: مبارزه با مواد مخدر و پاکسازی محله های آلوده از لوث وجود افیونگران، یکی از اساسی ترین برنامه های پلیس است.

وی افزود: با اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و با تلاش کارکنان انتظامی در ۳ روز گذشته، ۵ خرده فروش مواد مخدر دستگیر، ۱۲ معتاد جمع آوری و مقادیری مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف و متهمان به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون با تلاش صورت گرفته در برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر شاهد افزایش ۹ درصدی دستگیری خرده فروشان و افزایش ۲۸ درصدی کشفیات مواد مخدر در شهرستان بهار بوده ایم.