به گزارش خبرگزاری مهر، امیر فتاحیان گفت: با همکاری شهربان و شهرداری‌های مناطق، طرحی در راستای تسهیل رفت و آمد شرکت کنندگان در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و پیشگیری از بساط گستری و سدمعبر با هدف حفظ شأن اجتماعی و معنوی این مراسم اجرا می شود.

وی ادامه داد: در این راستا، ۵۰۰ نیروی شهربان برقراری انضباط شهری آن را با شعار «چله همدلی» بر عهده خواهند داشت.

فتاحیان تصریح کرد: از ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه دهم بهمن‌ماه، ۵۰۰ نیروی شهربان با صد خودرو، در محورهای تعیین شده در مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و نیز در محدوده حرم امام خمینی (ره) مستقر شده و انجام وظیفه خواهند کرد.