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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۹:۳۰

مدیرعامل شهربان خبر داد؛

۵۰۰شهربان مسئول انضباط شهری مراسم تجدیدمیثاق باآرمان‌های امام(ره)

۵۰۰شهربان مسئول انضباط شهری مراسم تجدیدمیثاق باآرمان‌های امام(ره)

مدیرعامل شهربان شهرداری تهران از برقراری انضباط شهری مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) توسط ۵۰۰ نیروی شهربان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  امیر فتاحیان گفت: با همکاری شهربان و شهرداری‌های مناطق، طرحی در راستای تسهیل رفت و آمد شرکت کنندگان در مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام خمینی (ره) و پیشگیری از بساط گستری و سدمعبر با هدف حفظ شأن اجتماعی و معنوی این مراسم اجرا می شود.  

وی ادامه داد: در این راستا، ۵۰۰ نیروی شهربان برقراری انضباط شهری آن را با شعار «چله همدلی» بر عهده خواهند داشت.

فتاحیان تصریح کرد: از ساعت ۷ صبح روز چهارشنبه دهم بهمن‌ماه، ۵۰۰ نیروی شهربان با صد خودرو، در محورهای تعیین شده در مناطق ۱۸، ۱۹ و ۲۰ و نیز در محدوده حرم امام خمینی (ره) مستقر شده و انجام وظیفه خواهند کرد.

کد مطلب 4527824

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