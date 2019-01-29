به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات‌متحده آمریکا کنترل دارایی‌های معین ونزوئلا که نزد شعبه نیویورک فدرال‌رزرو (بانک مرکزی آمریکا) یا هر بانک دیگر آمریکایی است را به رهبر مخالفان ونزوئلا، خوآن گوایدو واگذار کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رابرت پالادینو، در بیانیه روز سه‌شنبه خود گفت: این مجوز که روز جمعه صادر شده، به اموال معینی که متعلق به دولت ونزوئلا یا بانک مرکزی این کشور است و در بانک‌های آمریکا به امانت گذاشته شده، تعلق دارد. این مجوز به دولت اصلی ونزوئلا (منظور مخالفان مادورو) کمک می‌کند این دارایی‌ها را به نفع مردم ونزوئلا حفظ کند.

رویترز در گزارش دیگری خبر داد که خوآن گوایدو، رییس‌جمهور خودخوانده ونزوئلا، به دنبال کنترل شرکت نفتی بزرگ این کشور است. گوایدو روز دوشنبه به کنگره این کشور دستور داده است تا هیات‌ مدیره جدیدی برای پی‌دی‌وی‌اس‌ای و زیرمجموعه آمریکایی آن، سیتی‌گو، منصوب کنند. این درست پس از آن انجام شد که آمریکا تحریم‌هایی را بر ضد این شرکت اعمال کرد.