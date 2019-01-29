به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در مراسم رونمایی از اولین توکن با پشتوانه طلا در بلاک‌چین اظهار داشت: در سال ۱۳۷۵ وقتی اولین‌بار از سوی مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم انسانی، اینترنت وارد قم شد، برخی نگران آثار آن بودند اما به برکت تلاش‌هایی که برای اولین‌بار صورت گرفت، فیلترینگ راه‌اندازی شد و از سونامی اولی که با حضور اینترنت در ایران رخ داده بود، بحران آن را مدیریت کردیم به نحوی که موفق شدیم اطلاع‌رسانی لازم از وقوع یک سونامی اطلاعات را داشته باشیم.

معاون قوه قضائیه تصریح کرد: سونامی بعدی، سونامی ارتباطات بود که با آمدن وب ۲ و محصولاتی مانند ویکی‌پدیا و تلگرام واقع شد؛ به نحوی که نگران آن بودیم که این سونامی ما را تهدید کند و برخی مسائل را تحت‌الشعاع خود قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شهریاری با اشاره به وجود تهدیدی به نام تحریم در ایران گفت: سونامی سوم که با عنوان سونامی بلاک‌چین شناخته می‌شود، اگرچه یک تهدید به شمار رفته اما می‌تواند در این فضا به مثابه یک فرصت باشد که در بستر فناوری در اختیار ایران قرار گرفته و می‌تواند بخشی از تحریم‌ها را بی‌اثر کند.

وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون سونامی بلاک‌چین گریبان ما را گرفته و اکنون به دلیل آنکه در زمانی هستیم که خبر سونامی رسیده است و ما تا رسیدن خودش فاصله داریم، هنوز فرصت وجود دارد تا این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرده و آن را مدیریت کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: سونامی که پیش از این رخ داده بود، مربوط به ارتباطات و با فعالیت تلگرام در ایران بود که همه را در دسترس یکدیگر قرار داد اما اکنون تهدید تلگرام برطرف شده و اگر تلگرام باشد یا نباشد، ما آن را مدیریت کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین گفت: اگرچه ذات بیت‌کوین و رمزارز می‌تواند تهدیدی برای هر کشوری باشد، اما باید از وجهه فرصت به آن نگاه کنیم، چرا که بیت‌کوین می‌تواند بخشی از مشکلات ما را حل کند اما به هر حال تهدیدهایی را هم برای ما به دنبال دارد.

وی بیان کرد: باید با نگاه حاکمیتی و از پنجره سیاستگذاران کشور به این نکته توجه داشت که اکنون متوجه شده‌ایم که سونامی بلاک‌چین یک تهدید است که می‌تواند نهادهای تأسیسی حاکمیت را از جمله بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و آژانس‌های معاملات ملکی، دچار چالش کند اما به هر حال می‌توان آن را هم مدیریت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین تأکید کرد: اگر نتوانیم به موقع فرصت و تهدید این فضا را درک کرده و بر روی آن مدیریتی اعمال کنیم، نتیجه همچون تلگرام می‌شود که هنوز هم به دنبال شبکه ایرانی هستیم درحالی‌که سونامی آن، پیش از این فرا رسیده بود.