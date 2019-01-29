مردم نگران بازار شب عید نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمود حجتی در خصوص افزایش قیمت برخی محصولات دامی، گفت: بخشی از افزایش هزینهها و قیمتها طبیعی است، چرا که نرخ ارز ترجیحی و قیمت نهادههایی که از خارج کشور وارد میشود تغییر کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بخشی از مشکلات در حوزه افزایش قیمت محصولات دامی به نظام توزیع باز می گردد که باید در فعالیت های بیشتری برای جلوگیری از قاچاق این محصولات انجام شود، افزود: عزم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با قاچاق محصولات دامی جزم شده و نیروی انتظامی نیز برخوردهای لازم را با متخلفان این حوزه انجام میدهد، البته نظامهایی تعریف شده تا چگونگی انتقال و جابجایی دام مورد نظارت قرار گیرد و مشکل بخش گوشت کشور رفع شود.
حداکثر ۱۵ درصد گوشت کشور از خارج تأمین میشود
وی با تاکید بر اینکه حجم بیشتر گوشت کشور از داخل تأمین میشود و واردات گوشت سهم کمی را در بر دارد، ادامه داد: حجم واردات گوشت به نسبت تقاضا رقم کمی را نشان میدهد و حداکثر ۱۵ درصد گوشت کشور از خارج تأمین میشود که نمیتواند تأثیر چندانی روی تقاضا داشته باشد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه که در جلسات دولت و ستاد تنظیم بازار تأکید شده که گوشتهای دولتی باید به صورت هدفمند توزیع شود تا به دست گروههای هدف رسیده و نگرانیها کاهش یابد، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی خدا را شکر میکند که با همکاری دولت و سایر دستگاهها نیازهای ضروری کشور را تأمین کند و امروز کمتر با این مشکل مواجه بوده که کالای مورد تقاضای مردم وجود نداشته باشد.
قیمت مرغ ۹ هزار و ۸۰۰ تومان است
وی با تاکید بر اینکه قیمت برخی اقلام و کالاها بالا است، افزود: باید راهکارهایی پیدا کرد تا این کالاها به ویژه گوشت را با قیمت پایین تر در اختیار مردم قرار گیرد و هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در جنگ اقتصادی تأمین نیازهای مردم است.
وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه قیمت کنونی مرغ بر اساس قیمت مصوب سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده ۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، ادامه داد: در میادین میوه و ترهبار نیز مرغ با این قیمت عرضه میشود اما برخی هزینههای مرغدران به ویژه مسائل مربوط به حمل و نقل و قیمت نهادهها افزایش یافته که سازمان حمایت از مصرفکننده و ستاد تنظیم بازار نیز به دنبال بررسی و تعیین قیمت نهایی مرغ برای بازار شب عید هستند.
تولید مرغ در ۴ ماه گذشته ۱۵ درصد افزایش یافته است
وی با بیان اینکه تولید مرغ برای شب عید به مقدار کافی انجام شده و میزان ذخایر مناسب است، تاکید کرد: تولید مرغ امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش و نسبت به ۴ ماه گذشته نیز حدود ۱۵ درصد افزایش تولید داشته که با توجه به میزان تولید اگر توافق قیمتی صورت گیرد مشکلی در تأمین مرغ شب عید وجود نخواهد داشت.
حجتی افزود: امیدوارم که قیمت مورد توافق سازمان حمایت از مصرف کننده و ستاد تنظیم بازار از یکسو و مرغداران از سوی دیگر بالا نباشد و نهایتا قیمت مرغ در کانال ۱۰هزار تومانی قرار گیرد.
قیمت گوشت منجمد در بازار حدود ۳۳ هزار تومان است
وی با بیان اینکه قاچاق گوشت بر قیمت آن سایه انداخته است، ادامه داد: قیمت گوشتی که دولت عرضه می کند و همچنین نظام توزیع آن باید هدفمند شود. قیمت گوشت منجمد در بازار حدود ۳۳ هزار تومان و گوشت گوسفندی حدود ۴۰ هزار تومان است که امیدوارم این گوشت به گروههای هدف برسد.
وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد که در کوتاه مدت بتوان جلوی قاچاق گوشت را گرفت تا گوشت قیمت واقعی خود را پیدا کند، تاکد کرد: از نظر وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلو دام زنده باید حدود ۲۴ هزار تومان باشد، اما در حال حاضر تا ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و سبب شده قیمت گوشت لاشه تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد که قیمت مناسبی نیست و این موضوع را باید در سیستم فرابخشی حل کرد.
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