  1. استانها
  2. همدان
۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۵۶

در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی؛

دادستان نهاوند از ۲ واحد تولیدی در این شهرستان بازدید کرد

دادستان نهاوند از ۲ واحد تولیدی در این شهرستان بازدید کرد

نهاوند- دادستان نهاوند در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از واحدهای تولیدی از ۲ واحد تولیدی در شهرستان نهاوند بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی مصطفوی صبح چهارشنبه از یک واحد تولید مواد پروتئینی و یک واحد تولید روغن در نهاوند بازدید کرد.

در حاشیه این بازدید رئیس اداره صنعت معدن و تجارت نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه دادستان نهاوند با هدف رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان، بررسی تخلف‌های اجتماعی سازمان‌یافته و مبارزه با گران‌فروشی و کمک به تثبیت و کاهش قیمت‌ها برنامه بازدید از واحدهای تولیدی، خدماتی و عرضه محصولات را مدنظر قرار داده است، گفت: در این بازدیدها دادستان از نزدیک با تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات به گفتگو می‌پردازد.

بیژن ترابیان با اشاره ‌به اینکه بازدیدها در ارتباط با معاش و معیشت مردم است، تأکید کرد: با توجه به حضور دستگاه‌های نظارتی در این بازدیدها ضمن بررسی فاکتورهای خریدوفروش مواد اولیه و عرضه مواد تولیدی به بازار؛ موارد تخلف تولیدکنندگان توسط شخص دادستان موردبررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت نهاوند اضافه کرد: دادستان شهرستان نهاوند در این بازدید در خصوص مسائل اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه و همچنین مباحث اقتصادی موثر در تولید صحبت و ضمن شنیدن دغدغه تولیدکنندگان دستورات لازم را برای حل مشکلات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صادر کرد.

وی افزود: یک از اهداف در این بازدیدها بررسی رعایت موازین سلامت محیط کار که سلامت جامعه و مصرف‌کنندگان را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد است که در این راستا توسط دستگاه‌های نظارتی موارد تخلف موجود اعمال قانون شد.

کد مطلب 4528122

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه