دادستان نهاوند از ۲ واحد تولیدی در این شهرستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی مصطفوی صبح چهارشنبه از یک واحد تولید مواد پروتئینی و یک واحد تولید روغن در نهاوند بازدید کرد.
در حاشیه این بازدید رئیس اداره صنعت معدن و تجارت نهاوند در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه دادستان نهاوند با هدف رفع موانع تولید و حمایت از تولیدکنندگان، بررسی تخلفهای اجتماعی سازمانیافته و مبارزه با گرانفروشی و کمک به تثبیت و کاهش قیمتها برنامه بازدید از واحدهای تولیدی، خدماتی و عرضه محصولات را مدنظر قرار داده است، گفت: در این بازدیدها دادستان از نزدیک با تولیدکنندگان و ارائهدهندگان خدمات به گفتگو میپردازد.
بیژن ترابیان با اشاره به اینکه بازدیدها در ارتباط با معاش و معیشت مردم است، تأکید کرد: با توجه به حضور دستگاههای نظارتی در این بازدیدها ضمن بررسی فاکتورهای خریدوفروش مواد اولیه و عرضه مواد تولیدی به بازار؛ موارد تخلف تولیدکنندگان توسط شخص دادستان موردبررسی قرار میگیرد.
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت نهاوند اضافه کرد: دادستان شهرستان نهاوند در این بازدید در خصوص مسائل اقتصادی و شرایط حاکم بر جامعه و همچنین مباحث اقتصادی موثر در تولید صحبت و ضمن شنیدن دغدغه تولیدکنندگان دستورات لازم را برای حل مشکلات و حمایت از حقوق مصرفکنندگان صادر کرد.
وی افزود: یک از اهداف در این بازدیدها بررسی رعایت موازین سلامت محیط کار که سلامت جامعه و مصرفکنندگان را تحت تأثیر خود قرار میدهد است که در این راستا توسط دستگاههای نظارتی موارد تخلف موجود اعمال قانون شد.
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