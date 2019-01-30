قیمت زعفران به ۱۱.۵ میلیون تومان رسید/خرید تضمینی متوقف شد

غلامرضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قیمت زعفران در بازار به ثبات نسبی رسیده است، قیمت خرید هرکیلوگرم زعفران از کشاورزان را حداقل ۶.۵ میلیون تومان و حداکثر ۱۱.۵ میلیون تومان اعلام کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون نوسانات قیمت این محصول بسیار جزئی است و بسته به میزان عرضه محصول، قیمت دچار نوسان می شود.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه سازمان مرکزی تعاون روستایی امسال دستورالعملی برای خرید توافقی طلای سرخ ندارد، گفت: بنابراین خریدتوافقی این محصول توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی متوقف شده است.

میری اضافه کرد: البته برخی از تعاونی های زیر مجموعه سازمان مرکزی تعاون روستایی که سرمایه دار و در کار تجارت هستند، زعفران را می خرند و آن را یا در بورس کالا عرضه می کنند و یا اینکه نگه می دارند و بعدها به فروش می رسانند.

وی درباره اینکه آیا این اقدامات اختلالی در بازار ایجاد نمی کند؟، افزود: خیر، آنها نیز مانند سایر خریداران عمل می کنند.

میری درباره آخرین وضعیت صادرات نیز گفت: هنوز آمار جدید صادرات اعلام نشده و آخرین آمار مربوط به آبانماه است.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه حدود ۴۶ میلیون دلار زعفران به خارج از کشور صادر شده است.