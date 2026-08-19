صادقی: برداشت گندم در جاجرم با رشد ۶۸ درصدی همراه شد

سعید صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد؛ از تولید ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن گندم از سطح ۳ هزار و ۲۳۰ هکتار اراضی آبی و دیم این شهرستان خبر داد و گفت: میزان تولید گندم شهرستان نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد رشد داشته است.

صادقی در ادامه گفت: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت گندم آبی شهرستان ۲ هزار و ۸۱۰ هکتار و سطح زیر کشت گندم دیم ۴۲۰ هکتار بوده است که با تلاش کشاورزان و حمایت‌های انجام‌شده، مجموع تولید گندم شهرستان به ۱۴ هزار و ۲۵۰ تن رسیده است.

وی با اشاره به عملکرد مطلوب مزارع گندم در این شهرستان تصریح کرد: میانگین عملکرد گندم آبی ۴ هزار و ۸۵۰ کیلوگرم در هکتار و میانگین عملکرد گندم دیم نیز حدود هزار و ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار بوده است که نشان‌دهنده ارتقای بهره‌وری در واحد سطح است.

مدیر جهاد کشاورزی جاجرم با بیان اینکه این رشد ۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته حاصل افزایش بارندگی های مطلوب و به موقع، بهبود عملکرد مزارع و مدیریت بهینه نهاده‌های کشاورزی است، بیان کرد: مجموعه اقدامات حمایتی، ترویجی و نظارتی جهاد کشاورزی در کنار همکاری مؤثر کشاورزان، زمینه این موفقیت را فراهم کرده است.

صادقی در پایان ضمن قدردانی از زحمات کشاورزان و بهره‌برداران شهرستان، ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های حمایتی در بخش کشاورزی، شاهد افزایش روزافزون تولید و خودکفایی پایدار در تأمین گندم مورد نیاز کشور باشیم.