امام حسن عسکری با مدیریت شبکه وکالت شیعه را برای عصر غیبت آماده کرد

حجتالاسلام امین کیانیمنش در گفتوگو با خبرنگار مهر به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسکری علیهالسلام با تشریح شرایط سیاسی و اجتماعی عصر آن حضرت اظهار کرد: دوره امامت امام حسن عسکری علیهالسلام یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ تشیع بود و فشار حکومت عباسی بر امام و پیروان ایشان، محدودیتهای گستردهای را بر جامعه شیعه تحمیل کرده بود.
وی افزود: خلفای عباسی به دلیل نگرانی از تحقق وعده الهی درباره ظهور حضرت مهدی عجلالله تعالی فرجهالشریف، امام حسن عسکری علیهالسلام را تحت مراقبت شدید قرار داده بودند و این شرایط، ارتباط مستقیم امام با شیعیان را با محدودیتهای جدی مواجه میکرد.
مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه امام عسکری علیهالسلام متناسب با شرایط زمان، شیوههای جدیدی برای هدایت و ارتباط با پیروان خود به کار گرفت، تصریح کرد: تقویت شبکه وکالت یکی از مهمترین اقدامات آن حضرت بود. این شبکه با تکیه بر افراد مورد اعتماد، امکان ارتباط امام با شیعیان را فراهم میکرد و در انتقال پیامها، پاسخگویی به مسائل اعتقادی و فقهی و ساماندهی امور مالی جامعه شیعه نقش داشت.
حجتالاسلام کیانیمنش ادامه داد: شبکه وکالت تنها یک سازوکار ارتباطی برای عبور از محدودیتهای سیاسی نبود، بلکه جامعه شیعه را به تدریج برای شرایطی آماده میکرد که دسترسی مستقیم به امام امکانپذیر نباشد. از این منظر، این اقدام را میتوان یکی از تدابیر مهم امام حسن عسکری علیهالسلام برای مدیریت دوران گذار به عصر غیبت دانست.
وی با اشاره به فعالیتهای علمی و فرهنگی امام یازدهم شیعیان گفت: محدودیتهای سیاسی مانع فعالیت علمی و هدایت فکری آن حضرت نشد و امام حسن عسکری علیهالسلام با پاسخگویی به پرسشهای اعتقادی و علمی و تربیت شاگردان، به تبیین معارف اسلامی و تقویت مبانی فکری جامعه شیعه پرداخت.
مدرس مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلاماللهعلیها ساری همچنین به برخورد علمی امام حسن عسکری علیهالسلام با جریانهای فکری زمان اشاره کرد و گفت: مواجهه آن حضرت با دیدگاههای انحرافی و جریانهای فکری، از جمله ماجرای یعقوب بن اسحاق کندی، نمونهای از روش هدایت علمی و استدلالی امام در برابر چالشهای فکری عصر خود به شمار میرود.
حجتالاسلام کیانیمنش در پایان اظهار کرد: مجموعه اقدامات امام حسن عسکری علیهالسلام در عرصههای اجتماعی، علمی و اعتقادی موجب شد پیوند جامعه شیعه با جریان امامت حفظ شود و این جامعه از نظر فکری و تشکیلاتی آمادگی بیشتری برای ورود به دوران غیبت پیدا کند.
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