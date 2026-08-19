به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم و پایانی هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد با برگزاری پنج دیدار پیگیری می‌شود و تیم‌های حاضر در این مسابقات برای کسب امتیاز و بهبود جایگاه خود در جدول به میدان خواهند رفت.

در مهم‌ترین دیدار امروز، تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان استقلال خوزستان خواهد بود؛ دیداری که با توجه به شرایط دو تیم و اهمیت کسب امتیاز در هفته‌های ابتدایی فصل، از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است.

پرسپولیس - استقلال خوزستان

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر امروز چهارشنبه در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان استقلال خوزستان است؛ دیداری که سرخ‌پوشان پس از پیروزی ۲ بر صفر برابر شمس‌آذر به دنبال کسب دومین برد متوالی خود هستند.

این مسابقه نخستین حضور مهدی تارتار به عنوان سرمربی پرسپولیس در یک بازی خانگی مقابل هواداران خواهد بود. سرخ‌پوشان که نسبت به فصل گذشته تغییرات زیادی در ترکیب خود داشته‌اند، امیدوارند با کسب سه امتیاز این دیدار شروع خوب خود را ادامه دهند. در سوی مقابل، استقلال خوزستان در هفته نخست با نتیجه ۲ بر صفر برابر آلومینیوم اراک شکست خورد و برای جبران آن نتیجه به میدان می‌رود.

پرسپولیس در مجموع ۱۷ تقابل قبلی با استقلال خوزستان، ۹ پیروزی به دست آورده و تنها دو بار مقابل این تیم شکست خورده است؛ ۶ دیدار نیز با تساوی خاتمه یافته و سرخ‌پوشان در این مسابقات ۲۴ گل به ثمر رسانده‌اند. همچنین در ۱۰ تقابل اخیر، کفه ترازو با ۶ پیروزی برای پرسپولیس، یک برد برای استقلال خوزستان و سه تساوی، به سود سرخ‌پوشان سنگینی می‌کند.

مهدی طارمی با چهار گل بهترین گلزن تاریخ تقابل‌های دو تیم است و پس از او حسین کنعانی‌زادگان و علی علیپور با سه گل قرار دارند. این دو بازیکن در مسابقه امروز این فرصت را دارند که شمار گل‌های خود برابر استقلال خوزستان را افزایش دهند.

تیوی بیفوما و ابوالفضل جلالی نیز که در دیدار هفته نخست دچار مصدومیت شده بودند، مشکلی برای حضور در این مسابقه ندارند. این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. اکرمی پیش از این ۱۱ بار برای پرسپولیس قضاوت کرده که حاصل آن ۶ برد، سه تساوی و دو شکست برای سرخ‌پوشان بوده است.

ملوان - ذوب‌آهن

تیم‌های فوتبال ملوان و ذوب‌آهن که هفته نخست لیگ برتر را با کسب تساوی مقابل حریفان خود آغاز کردند، در دومین هفته به دنبال ثبت نخستین پیروزی فصل و اضافه کردن سه امتیاز به اندوخته خود هستند. ملوانی‌ها که در بازی قبلی نتوانستند از فرصت‌های خود به طور کامل استفاده کنند، امیدوارند این بار با استفاده از امتیاز میزبانی به نتیجه مطلوب دست پیدا کنند.

مازیار زارع، سرمربی ملوان که هفته گذشته به دلیل محرومیت از حضور روی نیمکت تیمش محروم بود و بازی را از روی سکوها دنبال کرد، در این مسابقه می‌تواند بار دیگر در کنار زمین حضور داشته باشد و شاگردانش را از نزدیک هدایت کند.

در سوی مقابل، ذوب‌آهن نیز که فصل جدید را با تساوی آغاز کرده، برای کسب نخستین برد خود راهی انزلی شده و امیدوار است با ارائه نمایشی منسجم، دست پر به اصفهان بازگردد.

دو تیم در ۱۰ تقابل اخیر خود رقابت نزدیکی داشته‌اند؛ به طوری که هر کدام از ملوان و ذوب‌آهن سه بار موفق به شکست حریف شده‌اند و چهار دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد دو تیم در سال‌های اخیر رقابت نزدیکی با یکدیگر داشته‌اند و باید دید در دومین هفته لیگ، کدام تیم می‌تواند نخستین پیروزی فصل را از آن خود کند.

این دو تیم از ساعت ۱۹:۱۵ و با قضاوت فرهاد امینی در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی به مصاف هم می روند.

فجرسپاسی - صنعت نفت

تیم‌های فوتبال فجرسپاسی و صنعت نفت آبادان که هفته نخست فصل جدید رقابت‌ها را با کسب یک امتیاز آغاز کردند، امروز در ورزشگاه پارس شیراز به مصاف یکدیگر می‌روند و هر دو تیم امیدوارند با کسب نخستین پیروزی فصل، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به حساب خود واریز کنند.

فجرسپاسی و صنعت نفت در حالی برابر یکدیگر قرار می‌گیرند که هر دو تیم نسبت به فصل گذشته تغییراتی روی نیمکت خود داشته‌اند. رسول خطیبی هدایت فجرسپاسی را بر عهده دارد و در سوی مقابل، محمد نوری به عنوان سرمربی صنعت نفت آبادان فعالیت می‌کند. هر دو مربی امیدوارند با کسب نخستین برد فصل، روند تیم خود را در ادامه رقابت‌ها وارد مسیر بهتری کنند.

نگاهی به تقابل‌های اخیر دو تیم نشان می‌دهد که رقابت فجرسپاسی و صنعت نفت همواره نزدیک و متعادل بوده است. دو تیم در ۱۰ دیدار گذشته خود ۱۰ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل آن ۳ پیروزی برای فجرسپاسی، ۴ پیروزی برای صنعت نفت و ۳ تساوی بوده است؛ آماری که بر رقابت نزدیک دو تیم در سال‌های اخیر تأکید دارد.

فجرسپاسی که امروز از امتیاز میزبانی برخوردار است، امیدوار است با حمایت هواداران خود در ورزشگاه پارس شیراز نخستین سه امتیاز فصل را به دست آورد. صنعت نفت نیز با هدف جبران امتیاز از دست رفته در هفته نخست پا به میدان خواهد گذاشت و تلاش می‌کند با کسب پیروزی در شیراز، شروع بهتری در فصل جدید داشته باشد.

این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ امروز در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد و مرتضی منصوریان قضاوت آن را بر عهده دارد.

مس شهربابک - خیبر

تیم فوتبال مس در نخستین دیداری که به عنوان میزبان در رقابت‌های لیگ برتر به میدان می‌رود، امروز پذیرای خیبر خواهد بود. مسی‌ها که هفته گذشته در نخستین بازی خود در فصل جدید با شکست سنگین ۴ بر صفر مقابل استقلال مواجه شدند، به دنبال جبران آن نتیجه و کسب نخستین پیروزی خود در تاریخ حضورشان در رقابت‌های لیگ برتر هستند.

مس در حالی پا به این دیدار می‌گذارد که شکست سنگین برابر استقلال باعث شده این تیم برای کسب امتیاز و بازگشت به شرایط مناسب، انگیزه بیشتری داشته باشد. مسی‌ها امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، نخستین برد خود در لیگ برتر را جشن بگیرند و شروع متفاوتی در ادامه فصل داشته باشند.

در سوی مقابل، خیبر نیز هفته گذشته نتوانست به پیروزی دست پیدا کند. این تیم که در نخستین هفته از امتیاز میزبانی برخوردار بود، در نهایت به یک امتیاز بسنده کرد و حالا در دومین بازی فصل به دنبال کسب نخستین پیروزی خود خواهد بود. خیبری‌ها امیدوارند با استفاده از تجربه بازی‌های گذشته مقابل مس، این بار نیز دست پر از میدان خارج شوند.

دو تیم پیش از این و در رقابت‌های لیگ دسته اول سابقه رویارویی با یکدیگر را داشته‌اند و آمار تقابل‌های اخیر به سود خیبر است. مس و خیبر در ۹ بازی اخیر مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که خیبر موفق شده ۵ پیروزی به دست آورد و ۴ دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است. نکته قابل توجه اینکه مسی‌ها در این ۹ تقابل هنوز موفق به شکست خیبر نشده‌اند و امروز تلاش می‌کنند این طلسم را در نخستین رویارویی خود در لیگ برتر بشکنند.

به این ترتیب، دو تیم با شرایطی متفاوت اما هدفی مشترک وارد زمین خواهند شد؛ مس برای جبران شکست سنگین هفته نخست و ثبت نخستین برد تاریخ خود در لیگ برتر و خیبر برای کسب اولین پیروزی فصل؛ این بازی از ساعت ۱۹:۳۰ و با قضاوت ایمان کهیش در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک برگزار می شود.

فولاد - شمس آذر

تیم فوتبال فولاد خوزستان که هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر را با کسب یک امتیاز آغاز کرد، امروز در آخرین دیدار هفته دوم به مصاف شمس آذر خواهد رفت؛ دیداری که شاگردان یحیی گل‌محمدی امیدوارند با استفاده از امتیاز میزبانی، نخستین پیروزی فصل را به دست آورند.

در سوی مقابل، شمس آذر که هفته گذشته نتوانست امتیازی کسب کند، با هدف جبران نتیجه هفته نخست و ثبت نخستین امتیاز فصل پا به این دیدار می‌گذارد. به همین دلیل هر دو تیم انگیزه زیادی برای کسب امتیاز از این مسابقه دارند و فولاد نیز امیدوار است روند خود را با کسب سه امتیاز خانگی بهبود ببخشد.

یکی از نکات قابل توجه این دیدار حضور رامین رضاییان در ترکیب فولاد است. مدافع و بازیکن جدید فولاد که به تازگی به این تیم پیوسته، مشکلی برای همراهی تیمش ندارد و در صورت صلاحدید کادر فنی می‌تواند در بازی امروز به میدان برود تا نخستین حضور خود با پیراهن فولاد را تجربه کند.

فولاد و شمس آذر تاکنون ۶ بار مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند که حاصل این تقابل‌ها کاملاً برابر بوده است؛ هر تیم ۳ بار موفق به شکست حریف شده و نکته جالب اینکه هیچ‌یک از ۶ دیدار گذشته دو تیم با نتیجه تساوی به پایان نرسیده است. این آمار نشان می‌دهد که تقابل‌های فولاد و شمس آذر تاکنون همواره برنده داشته و باید دید این روند در هفتمین رویارویی دو تیم نیز ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر.

این مسابقه آخرین دیدار هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر خواهد بود و از ساعت ۲۰:۳۰ در ورزشگاه شهدای فولاد برگزار می‌شود. حسین زمانی نیز قضاوت این دیدار را بر عهده خواهد داشت.

برنامه بازی های امروز لیگ برتر فوتبال و نتایج دیدارهای روز گذشته به شرح زیر است:

* پرسپولیس - استقلال خوزستان؛ ساعت: ۱۹:۱۵

* فجرسپاسی - صنعت نفت؛ ساعت: ۱۹:۱۵

* ملوان - ذوب آهن؛ ساعت: ۱۹:۱۵

* مس شهربابک - خیبر؛ ساعت: ۱۹:۱۵

* فولاد - شمس آذر؛ ساعت: ۲۰:۳۰

سه شنبه ۲۷ مرداد

* پیکان صفر - گل گهر صفر

* نساجی صفر - استقلال یک

* آلومینیوم صفر - چادرملو صفر

* سپاهان صفر - تراکتور ۲