دسترسی فیس بوک به اطلاعات کاربران تنها با ۲۰ دلار !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، فیس بوک به نوجوانان ماهانه ۲۰ دلار می دهد تا از یک اپلیکیشن VPN به نام Facebook Research استفاده کنند که به شرکت اجازه می دهد به فعالیت های آنان در وب و موبایل دسترسی کامل داشته باشد.

به نظر می رسد این اپلیکیشن نسخه ای تازه از Onavo Protect باشد. Onavo Protect یک اپلیکیشن فیس بوک بود که سال گذشته به دلیل نقض قوانین حریم خصوصی اپل حذف شده بود.

اپلیکیشن Facebook Research همان ویژگی های Onavo را دارد و برخلاف قوانین حفظ حریم خصوصی اپل باشد. فیس بوک به وجود این اپلیکیشن اعتراف و هدف آن را دسترسی به عادات مصرفی کاربران اعلام کرده است. این اپلیکیشن از ۲۰۱۶ میلادی منتشر شده است.

کاربران به جای دانلود اپلیکیشن از طریق اپ استور یا برنامه تست TestFlight beta اپل، آن را از طریق سه خدمت مختلف بتا دریافت کرده اند. این خدمات عبارتند از BetaBound ، uTest و Applause.

این ۳ خدمت به طور خاص تبلیغاتی روی اینستاگرام و اسنپ چت اجرا می کنند که هدف آنها کاربران ۱۳ تا ۳۵ سال است. هنگامی که کاربر قصد ورود به اپلیکیشن را دارد به او اعلام می شود «این یک تحقیق شبکه اجتماعی است که در ازای آن پول پرداخت می شود». همچنین از افراد زیر سن قانونی خواسته می شود تا طبق یک فرم از والدین خود اجازه بگیرند.

به گفته «ویل استرافاچ» یکی از کارشناسان امنیتی این اپلیکیشن می تواند تمام اطلاعات کاربر از جمله پیام های خصوصی، چت ها، تصاویر، ویدئو، ایمیل، فعالیت وب و حتی اطلاعات مکانی کاربر را رصد کند.

کاربران به جای دانلود اپلیکیشن از اپل می توانند آن را از یک URL جداگانه فیس بوک دانلود کنند.

فیس بوک در بیانیه ای به وب سایت تک کرانچ، وجود این این برنامه را تایید کرده است.

در بیانیه مذکور آمده است: «ما نیز مانند بسیاری از شرکت ها از افراد دعوت می کنیم با شرکت در تحقیقات به ما کمک کنند. این تحقیق به فیس بوک کمک می کند تا نحوه استفاده مردم از موبایل را دریابد. ما توضیحاتی کامل درباره اطلاعاتی که جمع آوری می کنیم، نیز ارائه کرده ایم و این اطلاعات را با بقیه افراد به اشتراک نمی گذاریم.»

البته به گفته سخنگوی فیس بوک، این شرکت هیچ یک از قوانین اپل را زیر پا نمی گذارد.