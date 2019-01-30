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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۳۶

تولیت آستان قدس رضوی:

تعامل و گفتگوی ارباب رعیتی را هرگز نمی‌پذیریم

تعامل و گفتگوی ارباب رعیتی را هرگز نمی‌پذیریم

مشهد-تولیت آستان قدس رضوی گفت:ملت ایران گفتگوی  ارباب رعیتی را هرگز نپذیرفته و گفتگو  باید با شرط عدالت،انصاف و اخلاق باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام  سید ابراهیم رئیسی  ظهر چهارشنبه در نخستین همایش بین‌المللی امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان که  در تالار قدس کتابخانه آستان قدس رضوی برگزار شد اظهارکرد: گفتگوی بین ادیان حقیقت و نورانیت را برای همه آشکار می‌کند و تفکرات و اندیشه‌های نادرست و ناصحیح در خصوص ادیان را از بین می‌برد.

وی افزود: گفتگو موجب تقویت ادیان ابراهیمی می شود و باید بدانیم ما با مسیحیت و یهودیت اشتراکاتی داریم اما باصهیونیست‌ها و با تمام کسانی که داعیه دین مداری دارند و به ادیان مختلف ضربه وارد می‎کنند هیچ نقطه مشترکی نداریم. 

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: با گفتگوی بین ادیان می‌توان در مقابل کسانی که ادامه زندگی خود را با انحراف عقلانیت و عدالت می دانند ایستادگی کرد و در واقع گفتگوی میان  ادیان ابراهیمی در بارگاه منور رضوی می تواند جلوه ای از مبارزه با خشونت ها و انواع انحرافات باشد. 

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد:اهتمام و جهد و کوشش جدی دو شرط مهم برای برقرار گفتگو میان ادیان است. ارزش های خداپرستی و اعتقاد به معاد و پیامبر خدا، عدالت و محبت از جمله اشتراکات همه ادیان بوده که می توان آنهارا مورد توجه قرار داد. 

رئیسی گفت: کرامت امروز انسان معاصر وحدت در مقصد به معنای نجات و تکامل انسان است که امام رضا(ع) رمز  این وحدت هستند  و می توانیم با تاسی به آموزه های این امام همام در مقابل تکفیر و الحاد و هر ظلمی بیاستیم.

وی تاکید کرد: ملت ایران گفتگو و تعامل  ارباب رعیتی را هرگز نمی‌پذیرند و گفتگو با شرط عدالت انصاف و اخلاق می تواند گفتگوی خوبی باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: غرب ۳۰۰ سال  است که پس از رنسانس با معنویت مبارزه می کند و  با بر افراشته شدن پرچم ایران با تدبیر و رهبری امام خمینی (ره)، پرچم کرامت انسان و پیوند بین سیاست و معنویت و دین مداری در تمام شئون برافراشته شده است.

کد مطلب 4528389

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