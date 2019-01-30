به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر چهارشنبه در نخستین همایش بین‌المللی امام رضا(ع) و گفت‌وگوی ادیان که در تالار قدس کتابخانه آستان قدس رضوی برگزار شد اظهارکرد: گفتگوی بین ادیان حقیقت و نورانیت را برای همه آشکار می‌کند و تفکرات و اندیشه‌های نادرست و ناصحیح در خصوص ادیان را از بین می‌برد.

وی افزود: گفتگو موجب تقویت ادیان ابراهیمی می شود و باید بدانیم ما با مسیحیت و یهودیت اشتراکاتی داریم اما باصهیونیست‌ها و با تمام کسانی که داعیه دین مداری دارند و به ادیان مختلف ضربه وارد می‎کنند هیچ نقطه مشترکی نداریم.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: با گفتگوی بین ادیان می‌توان در مقابل کسانی که ادامه زندگی خود را با انحراف عقلانیت و عدالت می دانند ایستادگی کرد و در واقع گفتگوی میان ادیان ابراهیمی در بارگاه منور رضوی می تواند جلوه ای از مبارزه با خشونت ها و انواع انحرافات باشد.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد:اهتمام و جهد و کوشش جدی دو شرط مهم برای برقرار گفتگو میان ادیان است. ارزش های خداپرستی و اعتقاد به معاد و پیامبر خدا، عدالت و محبت از جمله اشتراکات همه ادیان بوده که می توان آنهارا مورد توجه قرار داد.

رئیسی گفت: کرامت امروز انسان معاصر وحدت در مقصد به معنای نجات و تکامل انسان است که امام رضا(ع) رمز این وحدت هستند و می توانیم با تاسی به آموزه های این امام همام در مقابل تکفیر و الحاد و هر ظلمی بیاستیم.

وی تاکید کرد: ملت ایران گفتگو و تعامل ارباب رعیتی را هرگز نمی‌پذیرند و گفتگو با شرط عدالت انصاف و اخلاق می تواند گفتگوی خوبی باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: غرب ۳۰۰ سال است که پس از رنسانس با معنویت مبارزه می کند و با بر افراشته شدن پرچم ایران با تدبیر و رهبری امام خمینی (ره)، پرچم کرامت انسان و پیوند بین سیاست و معنویت و دین مداری در تمام شئون برافراشته شده است.