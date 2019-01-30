به گزارش خبرگزاری مهر، «میتسوگو سایتو» سفیر ژاپن در تهران، پیش از ظهر دیروز (سهشنبه ۹ بهمن) با حضور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس این سازمان دیدار و در خصوص توسعه روابط فرهنگی دو کشور گفتوگو کرد.
ابراهیمیترکمان در آغاز این دیدار با اشاره به امضای موافقتامه فرهنگی ایران و ژاپن در سال ۱۹۵۷، گفت: خوشبختانه شاهد روابط بسیار خوب ایران و ژاپن بودهایم و این روابط در حوزههای مختلف رو به گسترش است. تا کنون بیش از ۱۰ فرهیخته ایرانی از دولت ژاپن نشان «خورشید تابان» را دریافت کردهاند که حائز اهمیت است. همچنین مرحوم ایزوتسو، ایرانشناس و شرقشناس بزرگ ژاپنی، در معرفی چهره درست از ایران و فلسفه و عرفان اسلامی، نقش مهمی ایفا کرده است که قابل تقدیر است.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ادامه داد: مرحوم ایزوتسو علاوه بر ایران در کشورهای عربی هم زندگی کرد؛ اما کتابهای وی که در آن مشترکات دین اسلام با ادیان شینتوئیسم و بودیسم معرفی شده است، بیش از هر جای دیگری در ایران ترجمه شده و در دسترس پژوهشگران قرار گرفته است.
ابراهیمیترکمان در ادامه سخنانش با معرفی مأموریتهای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: این سازمان مسئول اجرای موافقتنامههای فرهنگی ایران با سایر کشورهاست. برای این امر نمایندگیها و رایزنیهای فرهنگی را در بیش از ۶۰ کشور جهان از جمله در ژاپن دارد. رایزنی فرهنگی ایران در ژاپن در مدت ۶ سالی که از تأسیس آن میگذرد، عامل مهمی در توسعه روابط فرهنگی دو کشور بوده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از این دیدار، امضا نشدن برنامه مبادلات فرهنگی بین دو دولت ایران و ژاپن را از اشکالات موجود در توسعه روابط فرهنگی دو کشور عنوان کرد.
ابراهیمیترکمان همچنین از سفر چند روز آینده خود به ژاپن خبر داد و گفت: در هفدهم بهمنماه (ششم فوریه) برای شرکت در گفتوگوهای دینی اسلام و شینتوئیسم به ژاپن سفر خواهم کرد. این گفتوگوها با عنوان «خانواده در اسلام و شینتوئیسم» با حضور اندیشمندانی از هر دو کشور در معبد ایسه ژاپن برگزار خواهد شد.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه از شباهتهای جامعه ایران و جامعه ژاپن یاد کرد و گفت: یکی از مهمترین اشتراکات دو کشور، توجه به معنویت و دیگری توجه به خانواده است. با استفاده از این اشتراکات میتوانیم در خصوص توسعه روابط فرهنگی دو کشور که پایهگذار توسعه دیگر روابط است، گامهای بسیار خوب و بلندی برداریم.
در ادامه این دیدار میتسوگو سایتو، سفیر ژاپن در تهران با اشاره به مأموریتهای سیاسی خود در بغداد، ریاض، ابوظبی و مسقط، گفت: با مقایسه ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، متوجه تفاوتهای بسیار در امر کتاب و کتابخوانی شدم. در مدت حضورم در تهران دانستم که ایرانیها هم مانند ژاپنیها علاقمند به کتاب هستند و هر ملتی که کتاب بخواند، ملتی فرهیخته و باهوش است.
وی ادامه داد: همچنین تدریس در دانشگاهای ایران به زبان فارسی است. در ژاپن هم دانشگاهها به زبان ژاپنی درس میدهند؛ اما در دانشگاههای عربی، دانشجویان باید دروس خود را به زبان انگلیسی بیاموزند. این نشان میدهد که در ایران فهم و انتقال علم به درستی انجام میشود و به همین دلیل سطح علمی دانشگاههای ایران بسیار بالاست.
سفیر ژاپن در تهران در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از احترامی که در ایران نسبت به پروفسور ایزوتسو وجود دارد، امضای برنامه مبادلات فرهنگی بین دو دولت ایران و ژاپن را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به فعالیتهای درخور توجه رایزنی فرهنگی ایران در توکیو، از علاقمندی ژانپنیها به فرهنگ ایران یاد کرد.
میتسوگو سایتو سپس با یادآوری نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن، گفت: برای بزرگداشت این رویداد مهم برنامههای مختلف فرهنگی را در نظر داریم. سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو هم نسبت به بزرگداشت این رویداد، برنامههای خوبی را تدارک و برنامهریزی کرده است. یکی از اقدامات سفارتخانههای ژاپن و ایران در تهران و توکیو، طراحی آرم و لوگوی مشترک این رویداد است که رونمایی خواهد شد.
وی افزود: دو تا از برنامههایی که برای جشنهای نودمین سال برقراری روابط دیپلماتیک ایران و ژاپن در نظر داریم، نمایش فیلمی با محتوای این رویداد بر روی دیوار بیرونی کاخ گلستان و همچنین نصب یادمان سفالین این رویداد در تهران است. یادمان سفالین از آثار هنرمند ژاپنی کوبه هاتو است که این هنر را با استفاده از تکنیکهای سفالگری ایرانی انجام داده و خلق سفالینههای نقش برجسته را در ژاپن احیا کرده است. ما برای انجام این دو برنامه خواستار حمایتهای ویژه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هستیم.
سفیر ژاپن در تهران در پایان سخنانش با تأکید بر اینکه اشتراکات فرهنگی و ارزشی بسیاری بین ایران و ژاپن وجود دارد، سفر آینده رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ژاپن را بستری برای توسعه روابط و مناسبات فرهنگی و دینی ایران و ژاپن برشمرد.
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