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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

امیر حیدری در نمایشگاه «اقتدار ۴۰»؛

توجه ویژه‌ای به خودکفایی در تجهیزات سبک و سنگین داریم

توجه ویژه‌ای به خودکفایی در تجهیزات سبک و سنگین داریم

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: نیروی زمینی ارتش همچون سایر نیروهای نظامی کشور، توجه ویژه‌ای به مقوله خودکفایی در بحث تجهیزات رزمی سبک و سنگین دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ظهر امروز(چهارشنبه) و با حضور در مصلی امام خمینی(ره) تهران از بخش‌های مختلف نمایشگاه اقتدار ۴۰ نیروهای مسلح بازدید کرد.

امیر حیدری در جمع خبرنگاران گفت: پیشرفت‌های شگفت‌آفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از رهنمودهای فرمانده کل قوا و همچنین بکارگیری توان متخصصان و دانشمندان دفاعی است.

وی افزود: نیروی زمینی ارتش همچون سایر نیروهای نظامی کشور، توجه ویژه‌ای به مقوله خودکفایی در بحث تجهیزات رزمی سبک و سنگین دارد.

کد مطلب 4528578
هادی رضایی

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