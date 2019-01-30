به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ظهر امروز(چهارشنبه) و با حضور در مصلی امام خمینی(ره) تهران از بخش‌های مختلف نمایشگاه اقتدار ۴۰ نیروهای مسلح بازدید کرد.

امیر حیدری در جمع خبرنگاران گفت: پیشرفت‌های شگفت‌آفرین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برگرفته از اتکال به خداوند متعال، بهره‌گیری از رهنمودهای فرمانده کل قوا و همچنین بکارگیری توان متخصصان و دانشمندان دفاعی است.

وی افزود: نیروی زمینی ارتش همچون سایر نیروهای نظامی کشور، توجه ویژه‌ای به مقوله خودکفایی در بحث تجهیزات رزمی سبک و سنگین دارد.