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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

فرشادان در گفتگو با مهر:

حقوق کمتر از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شد

حقوق کمتر از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق کارکنان دولت که کمتر از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان باشد از مالیات معاف است.

مهدی فرشادان عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق کارکنان دولت که پایین‌تر از ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان باشد از مالیات معاف است.

وی افزود: در لایحه دولت، حقوق کارکنان دولت که پایین‌تر از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود از پرداخت مالیات معاف شده بود.

عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: علاوه بر این، طبق جدولی دریافت مالیات از حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی خواهد بود.

فرشادان گفت: مازاد بر ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان درآمد ماهیانه، تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه  ۱۰در صد و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو ونیم برابر آن مشمول مالیات سالانه، پانزده درصد(۱۵%)  و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) است.

کد مطلب 4528617

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