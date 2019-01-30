به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد سمنان بابیان اینکه طی سال جاری ۹۸۷ میلیون تومان کمکهزینه تامین جهیزیه به نوعروسان در استان پرداخت شد، ابراز داشت: خوشبختانه هیچ نوعروس تحت حمایت کمیته امداد پشت نوبت دریافت کمکهزینه جهیزیه نیست.
وی بابیان اینکه طی مدت مذکور با حمایتهای کمیته امداد سمنان ۴۱۰ نو عروس راهی خانه بخت شدند، اضافه کرد: میکوشیم تا با بهرهگیری از ظرفیت خیران و نیکوکاران نیازهای اساسی خانوارهای تحت حمایت را تامین کنیم.
معاون سلامت و حمایت خانواده کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ۲۰۹ نوعروس تحت حمایت این نهاد موفق به دریافت کمکهزینه ازدواج شدند، ابراز داشت: ۶۶ مورد نیز برای ازدواج مجدد بانوان کمکهزینهها پرداخت شد و همچنین ۱۲۱ هدیه ازدواج نیز به پسران تحت حمایت تعلق گرفت.
عرب بابیان اینکه ۱۴۴ میلیون تومان برای هدیه ازدواج پسران تحت حمایت کمیته امداد سمنان پرداختشده است، تصریح کرد: طی ششماهه امسال با ورود سه هزار و ۵۰۰ خانوار جدید به چرخه حمایتی این نهاد تعداد خانوارها از ۲۳ هزار نفر به ۳۰ هزار نفر افزایش یافت.
وی بابیان اینکه ۱۴ نوعروس غیر حمایت کمیته امداد نیز به صورت موردی از کمکهزینههای تامین جهیزیه بهرهمند شدند، اضافه کرد: تلاش شد تا با شناسایی این افراد و استفاده از خیران بتوانیم این تعداد خانوار را نیز تحت حمایت کمیته امداد قرار دهیم.
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